Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:30

С бабушкой солили в бочках, а сейчас делаю в банке. Вкус один в один! Всё дело в соли — нашла идеальную пропорцию

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Квашеная капуста из банки — гениально простое и невероятно вкусное наследие бабушкиных рецептов, адаптированное для современной кухни. Её необычность в точном количестве соли: ни грамма больше, ни грамма меньше, чтобы запустить правильное брожение без пересола. Получается та самая, идеальная капуста: хрустящая, упругая, с прозрачным янтарным рассолом, ароматом лаврового листа и лёгкой остринкой перца горошком. Она хороша и сама по себе, с лучком и маслом, и в винегрете, и в щах.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 2 столовые ложки соли без горки (из расчёта 15–25 г на 1 кг), 3–4 лавровых листа и 5–7 горошин чёрного перца. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке. В широком тазу перетирайте овощи с солью руками до появления обильного сока. Добавьте лавровый лист и перец, перемешайте. Плотно утрамбуйте массу в чистые сухие банки, оставляя 3–4 см до горлышка — сок будет подниматься. Поставьте банки в глубокие тарелки и оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Дважды в день протыкайте капусту деревянной шпажкой до дна, выпуская газ. Готовую капусту уберите в холодильник. Хрустит — за уши не оттащишь!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Скоро 23 Февраля и 8 Марта: 3 мировых салата на любое застолье или вкусный ужин — простые продукты и отменный вкус
Общество
Скоро 23 Февраля и 8 Марта: 3 мировых салата на любое застолье или вкусный ужин — простые продукты и отменный вкус
Бутерброды с авокадо за 5 минут: простой и питательный завтрак, который понравится всей семье
Общество
Бутерброды с авокадо за 5 минут: простой и питательный завтрак, который понравится всей семье
Блины «Сковородочные кружева» на ряженке — румяные, нежные и с ажурным краем: простой рецепт для идеального утра
Общество
Блины «Сковородочные кружева» на ряженке — румяные, нежные и с ажурным краем: простой рецепт для идеального утра
Хрустящие, нежные, с золотистой корочкой — эти капустные оладьи разлетаются быстрее, чем я их жарю
Общество
Хрустящие, нежные, с золотистой корочкой — эти капустные оладьи разлетаются быстрее, чем я их жарю
Яичница по-армянски дзвадзех: вкуснятина на завтрак за пару минут
Общество
Яичница по-армянски дзвадзех: вкуснятина на завтрак за пару минут
рецепты
кулинария
капуста
квашеная капуста
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«40 лет нашей дружбы»: Генри Резник о личности Падвы
В Кремля рассказали о позиции Путина по месту встречи с Зеленским
«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.