С бабушкой солили в бочках, а сейчас делаю в банке. Вкус один в один! Всё дело в соли — нашла идеальную пропорцию

Квашеная капуста из банки — гениально простое и невероятно вкусное наследие бабушкиных рецептов, адаптированное для современной кухни. Её необычность в точном количестве соли: ни грамма больше, ни грамма меньше, чтобы запустить правильное брожение без пересола. Получается та самая, идеальная капуста: хрустящая, упругая, с прозрачным янтарным рассолом, ароматом лаврового листа и лёгкой остринкой перца горошком. Она хороша и сама по себе, с лучком и маслом, и в винегрете, и в щах.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 2 столовые ложки соли без горки (из расчёта 15–25 г на 1 кг), 3–4 лавровых листа и 5–7 горошин чёрного перца. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке. В широком тазу перетирайте овощи с солью руками до появления обильного сока. Добавьте лавровый лист и перец, перемешайте. Плотно утрамбуйте массу в чистые сухие банки, оставляя 3–4 см до горлышка — сок будет подниматься. Поставьте банки в глубокие тарелки и оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Дважды в день протыкайте капусту деревянной шпажкой до дна, выпуская газ. Готовую капусту уберите в холодильник. Хрустит — за уши не оттащишь!

