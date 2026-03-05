Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 17:35

Никаких дрожжей, только кефир и сода — а пирог получается нежным и хрустящим. Добавила фарш и в духовку

Фото: D-NEWS.ru
Беру кефир, мясной фарш и муку — и готовлю мясной пирог без дрожжей, который получается с первого раза даже у тех, кто с дрожжами не дружит. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного ужина или семейного обеда. Его необычность в том, что кефир и сода заменяют дрожжи, делая тесто мягким, эластичным и с хрустящей корочкой, а сочная мясная начинка с луком и зеленью пропитывает его изнутри. Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый пирог с аппетитным кунжутом, а внутри — нежнейший фарш, который буквально тает во рту. Он напоминает кавказские пироги, но готовится в разы проще и быстрее. Никаких дрожжей, никакого долгого ожидания — просто смешал, раскатал и выпек.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 2–2,5 стакана муки, 1 стакан кефира, 2 ст. ложки растительного масла, 1 яйцо, ½ ч. ложки соли, щепотка соды, кунжут для посыпки; для начинки — 400 г свинины (или готового фарша), 2 луковицы, 1 зубчик чеснока, 3 ст. ложки рубленой зелени, 3 ст. ложки сливок или молока, соль и перец по вкусу. Замесите тесто, дайте отдохнуть 20 минут. Приготовьте начинку, смешав прокрученное мясо с луком, чесноком, зеленью, сливками и специями. Раскатайте тесто в лепёшку, выложите начинку, защипните края, переверните и слегка раскатайте. Выложите на противень, сделайте отверстие для пара, смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и выпекайте 30 минут при 180°C. Готовый пирог накройте полотенцем на 15 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
