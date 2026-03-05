Заливное тесто — мой фаворит для пирогов: с ним готова печь каждый день — для сладких и сытных начинок

Заливное тесто — мой фаворит для пирогов. С ним готова печь хоть каждый день — подходит для сладких и сытных начинок, не требует раскатывания. Оно станет вашей палочкой-выручалочкой для быстрых и вкусных пирогов.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 200 мл кефира (или сметаны), 150 г муки, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 1 ст. л. сахара (для сладкого варианта).

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром (если готовите сладкий пирог) или только с солью (для сытного). Добавьте кефир и растительное масло, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и тщательно размешайте венчиком до однородности — тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Вылейте половину теста в смазанную маслом форму, выложите начинку, затем залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

