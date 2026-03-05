Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:32

Заливное тесто — мой фаворит для пирогов: с ним готова печь каждый день — для сладких и сытных начинок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Заливное тесто — мой фаворит для пирогов. С ним готова печь хоть каждый день — подходит для сладких и сытных начинок, не требует раскатывания. Оно станет вашей палочкой-выручалочкой для быстрых и вкусных пирогов.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 200 мл кефира (или сметаны), 150 г муки, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 1 ст. л. сахара (для сладкого варианта).

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром (если готовите сладкий пирог) или только с солью (для сытного). Добавьте кефир и растительное масло, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и тщательно размешайте венчиком до однородности — тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Вылейте половину теста в смазанную маслом форму, выложите начинку, затем залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить сахарные пирожки с яблоком на творожном тесте.

Проверено редакцией
Читайте также
Надоели мучения с дрожжевым тестом? Делаю творожные булочки «Розочки» — пышные, воздушные, смешал и готово
Общество
Надоели мучения с дрожжевым тестом? Делаю творожные булочки «Розочки» — пышные, воздушные, смешал и готово
Пицца ушла на покой: пеку маффины с беконом, оливками и сыром — домашние теперь только их просят
Общество
Пицца ушла на покой: пеку маффины с беконом, оливками и сыром — домашние теперь только их просят
Почему пирожок с ливером снова в кулинарной моде: рецепт не как у всех
Семья и жизнь
Почему пирожок с ливером снова в кулинарной моде: рецепт не как у всех
Пирожок с сюрпризом: почему хозяйки стали массово скупать маршмеллоу
Семья и жизнь
Пирожок с сюрпризом: почему хозяйки стали массово скупать маршмеллоу
Какая может быть шарлотка: семья подсела на «Яблочные дольки» — необычный отрывной пирог
Общество
Какая может быть шарлотка: семья подсела на «Яблочные дольки» — необычный отрывной пирог
тесто
рецепты
пироги
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, что грозит экс-замминистра обороны Цаликову
«Носят ради шутки»: Лисовец назвал забытый в России стиль
Mash насчитал у экс-замминистра обороны Цаликова имущества на 1 млрд рублей
Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.