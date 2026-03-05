Надоели мучения с дрожжевым тестом? Делаю творожные булочки «Розочки» — пышные, воздушные, смешал и готово

Эти булочки хороши в любое время. Утром с кофе — идеальный завтрак. Днем с чаем — перекус, который не оставляет тяжести. Вечером, с молоком, — десерт для детей. А если останутся (что вряд ли), на следующий день они все еще мягкие и вкусные.

Что понадобится для булочек

Беру 300 г творога (любой жирности, но не сухого), 150 г сливочного масла (размягченного), 200 г муки, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 чайную ложку разрыхлителя, щепотку соли, ванилин и корицу по вкусу. Для подачи — сахарная пудра для посыпки.

Как я их готовлю

Духовку разогреваю до 190°C. Противень застилаю пергаментом. В глубокой миске творог разминаю вилкой с размягченным сливочным маслом до однородности. Добавляю яйцо, сахар, соль, корицу и ванилин. Хорошо перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и просеиваю в творожную массу. Замешиваю мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Если липнет, добавляю чуть муки, но не перебарщиваю. Тесто скатываю в колбаску, слегка раскатываю в пласт толщиной около 1 см. Нарезаю на полоски шириной 2-3 см. Каждую полоску сворачиваю в розочку. Выкладываю на противень. При желании смазываю взбитым желтком для румянца. Выпекаю 20-25 минут до золотистой корочки. Готовые булочки слегка остужаю и обильно посыпаю сахарной пудрой.

