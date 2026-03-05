Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 16:12

Надоели мучения с дрожжевым тестом? Делаю творожные булочки «Розочки» — пышные, воздушные, смешал и готово

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти булочки хороши в любое время. Утром с кофе — идеальный завтрак. Днем с чаем — перекус, который не оставляет тяжести. Вечером, с молоком, — десерт для детей. А если останутся (что вряд ли), на следующий день они все еще мягкие и вкусные.

Что понадобится для булочек

Беру 300 г творога (любой жирности, но не сухого), 150 г сливочного масла (размягченного), 200 г муки, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 чайную ложку разрыхлителя, щепотку соли, ванилин и корицу по вкусу. Для подачи — сахарная пудра для посыпки.

Как я их готовлю

Духовку разогреваю до 190°C. Противень застилаю пергаментом. В глубокой миске творог разминаю вилкой с размягченным сливочным маслом до однородности. Добавляю яйцо, сахар, соль, корицу и ванилин. Хорошо перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и просеиваю в творожную массу. Замешиваю мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Если липнет, добавляю чуть муки, но не перебарщиваю. Тесто скатываю в колбаску, слегка раскатываю в пласт толщиной около 1 см. Нарезаю на полоски шириной 2-3 см. Каждую полоску сворачиваю в розочку. Выкладываю на противень. При желании смазываю взбитым желтком для румянца. Выпекаю 20-25 минут до золотистой корочки. Готовые булочки слегка остужаю и обильно посыпаю сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему пирожок с ливером снова в кулинарной моде: рецепт не как у всех
Семья и жизнь
Почему пирожок с ливером снова в кулинарной моде: рецепт не как у всех
Пирожок с сюрпризом: почему хозяйки стали массово скупать маршмэллоу
Семья и жизнь
Пирожок с сюрпризом: почему хозяйки стали массово скупать маршмэллоу
Один пирожок — и утро удалось: редкий сибирский рецепт с творогом
Семья и жизнь
Один пирожок — и утро удалось: редкий сибирский рецепт с творогом
Подаю жюльен в булочках — и посуда не нужна! Сочная начинка с курицей и грибами в хлебной тарелке. Запекается 15 минут
Общество
Подаю жюльен в булочках — и посуда не нужна! Сочная начинка с курицей и грибами в хлебной тарелке. Запекается 15 минут
Заливное тесто — мой фаворит для пирогов: с ним готова печь каждый день — для сладких и сытных начинок
Общество
Заливное тесто — мой фаворит для пирогов: с ним готова печь каждый день — для сладких и сытных начинок
еда
рецепты
выпечка
булки
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Носят ради шутки»: Лисовец назвал забытый в России стиль
Mash насчитал у экс-замминистра обороны Цаликова имущества на 1 млрд рублей
Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Руководитель «Вороваек» ответил на слухи о требовании денег за песни
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.