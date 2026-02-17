Подаю жульен в булочках — и посуда не нужна! Сочная начинка с курицей и грибами в хлебной тарелке. Запекается 15 минут

Магия этого блюда — в четкой слоистости. На дно хлебной лодочки ложится обжаренная курица — солидная основа. Ее покрывает волна кремового бешамеля. Затем слой душистых грибов, снова соус, и, наконец, шапка тертого сыра, которая в духовке превращается в золотистый, пузырящийся купол. Каждый слой важен, каждый несет свой вкус и текстуру.

Две мягкие булочки срезаю верхушки и аккуратно вынимаю мякиш, оставляя стенки толщиной около 1 см. Одну куриную грудку и 5 шампиньонов нарезаю мелким кубиком. Обжариваю курицу на сковороде до готовности, грибы — отдельно, до испарения жидкости. Для бешамеля в сотейнике растапливаю 30 г сливочного масла, всыпаю 4 ст. л. муки и прогреваю 1-2 минуты. Постепенно, помешивая венчиком, вливаю 400 мл горячего молока. Варю на медленном огне до загустения, добавляю соль и перец. Внутренности булочек смазываю соусом. На дно выкладываю слой курицы, поливаю бешамелем. Затем кладу слой грибов и снова соус. Сверху обильно посыпаю 100 г тертого полутвердого сыра. Ставлю булочки на противень и запекаю в разогретой до 190°C духовке 12-15 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится. Подаю сразу, в горячем виде.

