Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 11:15

Вы такой не готовили, но точно полюбите: суп с капустой и копчёностями — ароматный и очень сытный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то домашнего, наваристого и ароматного, я варю суп с квашеной капустой и копчёностями. Он получается густым, насыщенным и очень аппетитным. Кислинка капусты отлично сочетается с дымным вкусом мяса, а картофель делает суп более сытным и мягким по вкусу. Такой суп особенно хорош в прохладную погоду — тарелка согревает буквально с первой ложки.

Ингредиенты: квашеная капуста с рассолом — 300 г, бекон — 15 г, копчёности (копчёная колбаса или грудинка) — 200 г, картофель — 2–3 шт. (300 г), репчатый лук — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу, молотая паприка — по вкусу, вода.

Сначала нарежьте бекон мелкими кусочками и обжарьте на сухой сковороде, чтобы вытопился жир. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до мягкости и лёгкой золотистости.

В кастрюле доведите до кипения воду, добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель. Варите около 10 минут. Затем положите квашеную капусту вместе с небольшим количеством рассола, обжаренный лук с беконом, нарезанные копчёности и томатную пасту. Посолите, поперчите, добавьте паприку и варите ещё около 20 минут, пока картофель и капуста станут мягкими. Подавайте суп горячим, посыпав зеленью. Лучше всего он сочетается со свежим хлебом или гренками.

Ранее мы делились рецептом салата «Минск» с картошкой. Ну до чего вкусный и простой — обязательно попробуйте.

Проверено редакцией
Этот овощной бульон с сельдереем — моя кулинарная палочка-выручалочка. Ароматная основа для супов и соусов
Общество
Капусту больше не квашу: делаю закуску в горячем маринаде — готова за сутки и подходит ко всему
Общество
Вместо надоевшей лапши варю суп с яичной паутинкой — простой и очень вкусный бюджетный рецепт
Общество
Этот карри-рамен с фаршем — мой личный портал в Азию. Горячий, пряный, с вешенками и идеальным яйцом пашот
Общество
На любое застолье у меня салат «Минск» с картошкой: ну до чего вкусный и простой — обязательно попробуйте
Общество
супы
капуста
борщ
лапша
простой рецепт
Ольга Шмырева
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине представили финальные условия для вступления в Евросоюз
Путин раскрыл, от чего во многом зависит технологическое лидерство России
«Будут выжигать все»: политолог указал на риски планов США по острову Харк
Доллар побил октябрьский рекорд
«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе
В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.