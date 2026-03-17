Вы такой не готовили, но точно полюбите: суп с капустой и копчёностями — ароматный и очень сытный

Когда хочется чего-то домашнего, наваристого и ароматного, я варю суп с квашеной капустой и копчёностями. Он получается густым, насыщенным и очень аппетитным. Кислинка капусты отлично сочетается с дымным вкусом мяса, а картофель делает суп более сытным и мягким по вкусу. Такой суп особенно хорош в прохладную погоду — тарелка согревает буквально с первой ложки.

Ингредиенты: квашеная капуста с рассолом — 300 г, бекон — 15 г, копчёности (копчёная колбаса или грудинка) — 200 г, картофель — 2–3 шт. (300 г), репчатый лук — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу, молотая паприка — по вкусу, вода.

Сначала нарежьте бекон мелкими кусочками и обжарьте на сухой сковороде, чтобы вытопился жир. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до мягкости и лёгкой золотистости.

В кастрюле доведите до кипения воду, добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель. Варите около 10 минут. Затем положите квашеную капусту вместе с небольшим количеством рассола, обжаренный лук с беконом, нарезанные копчёности и томатную пасту. Посолите, поперчите, добавьте паприку и варите ещё около 20 минут, пока картофель и капуста станут мягкими. Подавайте суп горячим, посыпав зеленью. Лучше всего он сочетается со свежим хлебом или гренками.

Ранее мы делились рецептом салата «Минск» с картошкой. Ну до чего вкусный и простой — обязательно попробуйте.