Режу пекинку, добавляю ложку уксуса, специи — и на ночь в холодильник: утром ем маринованную капусту

Маринованная пекинская капуста — это острая, хрустящая и ароматная закуска, которая готовится за 10 минут, а утром уже готова к подаче.

Пикантный маринад с соевым соусом, уксусом и красным перцем делает капусту невероятно вкусной. Она идеально подходит к мясу, картошке или как самостоятельная закуска.

Для приготовления понадобится: 1 кочан пекинской капусты (около 1 кг), 2 болгарских перца, 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 50 мл уксуса (9%), 1 ч. л. красного молотого перца, 1 ч. л. черного перца, 2 ст. л. соевого соуса, 100 мл растительного масла, 100 мл воды.

Рецепт: капусту нарежьте длинными полосками, болгарский перец — соломкой. В большой миске смешайте все ингредиенты для маринада: соль, сахар, уксус, перец, соевый соус, масло и воду. Добавьте к маринаду капусту и перец, тщательно перемешайте руками.

Переложите в контейнер, придавите грузом (например, тарелкой с банкой воды). Уберите в холодильник на 8-12 часов (на ночь). Подавайте охлажденной.

Ранее стало известно, как приготовить салат из огурцов и сладкого лука по-немецки.