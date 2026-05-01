01 мая 2026 в 12:46

Московским дворникам предлагают зарплату до 108 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Максимальное зарплатное предложение для дворников в Москве достигло отметки в 108 тыс. рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование. Этот показатель заметно выше, чем в Санкт-Петербурге, где соискателям предлагают до 70,9 тыс. рублей.

Зарплатное предложение (на руки, после уплаты налогов) в месяц для вакансии дворник/уборщик в Москве — 76,5–108 тыс. рублей, — указано в материалах исследования.

Специалисты отмечают, что указанные суммы подразумевают доход, который сотрудник получает на руки после вычета всех налогов. Высокий спрос на рабочие специальности заставляет компании улучшать условия труда для привлечения новых кадров. Помимо денежных выплат, столичные работодатели зачастую обеспечивают персонал бесплатным жильем, спецодеждой и необходимым инвентарем.

Ранее стало известно, что средний заработок архитекторов в Подмосковье превышает 92 тыс. рублей. Среди представителей этой профессии проектировщики находятся среди лидеров по уровню заработной платы.

Москва
дворники
зарплаты
рабочие
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

