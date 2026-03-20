В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу

В Санкт-Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу и получали за них зарплату, сообщает Gazeta.SPb. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

Сообщается, что в период с 2021 по 2025 год один мужчина фиктивно оформлялся дворником и получал зарплату, которую переводил организаторам схемы. Также в период с 2020 по 2023 год другой мужчина был фиктивно трудоустроен сразу в две организации и перечислял деньги начальнику отдела благоустройства.

Возбуждены уголовные дела. Всем фигурантам избрали меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе местный житель украл 2,8 млн рублей с помощью «мертвых душ». Он фиктивно оформил на работу свою родственницу — женщина фактически не выполняла трудовые обязанности, однако получала заработную плату.