Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 14:00

В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу и получали за них зарплату, сообщает Gazeta.SPb. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

Сообщается, что в период с 2021 по 2025 год один мужчина фиктивно оформлялся дворником и получал зарплату, которую переводил организаторам схемы. Также в период с 2020 по 2023 год другой мужчина был фиктивно трудоустроен сразу в две организации и перечислял деньги начальнику отдела благоустройства.

Возбуждены уголовные дела. Всем фигурантам избрали меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе местный житель украл 2,8 млн рублей с помощью «мертвых душ». Он фиктивно оформил на работу свою родственницу — женщина фактически не выполняла трудовые обязанности, однако получала заработную плату.

Санкт-Петербург
дворники
обманы
полиция
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.