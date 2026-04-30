Названа сумма, которую зарабатывают архитекторы в Подмосковье

Средняя зарплата архитекторов в Подмосковье составила более 92 тыс. рублей, сообщают «Вести Подмосковья». Среди представителей этой профессии проектировщики занимают лидирующие позиции по уровню заработной платы.

Сообщается, что в первом квартале 2026 года средняя зарплата для проектировщиков достигала почти 141 тыс. рублей. Анализ вакансий включал предложения о работе на полный рабочий день для специалистов с опытом от одного до трех лет.

На втором месте оказались архитекторы, которые будут разрабатывать концепцию здания: создавать его внешний облик, планировать внутренние пространства, уделять внимание эстетике и функциональности объекта, а также согласовывать проект с клиентами и контролирующими инстанциями. Их средняя зарплата составляет 110,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга могут зарабатывать свыше миллиона рублей. При этом медианный уровень дохода специалистов в этой области составляет около 520 тыс. рублей в Москве и 500 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.