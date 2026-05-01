День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 13:05

Россиянин решил пошпионить в пользу Украины и услышал суровое решение суда

Суд приговорил жителя Подмосковья к 12 годам заключения за шпионаж для Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За шпионскую деятельность в интересах Украины мужчину, проживавшего в Московской области, приговорили к 12 годам тюрьмы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Московский областной суд вынес приговор жителю ЗАТО Краснознаменск, гражданину РФ 2004 года рождения, признанному виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины, — сказали в ФСБ.

Гражданин РФ через мессенджер Telegram по собственной инициативе вышел на связь с представителем ГУР МО Украины. Куратор поручил ему собирать данные о координатах и расположении военных объектов на территории Краснознаменска. Эти сведения требовались украинской спецслужбе для планирования ударов.

Ранее в Херсонский областной суд вынес приговор местному жителю, который оказывал содействие украинской разведке. Мужчина был признан виновным по статьям о шпионаже и государственной измене. Он получил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.