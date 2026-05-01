Украинские чиновники вывозят своих детей за границу, чтобы избежать мобилизации, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости. Он утверждает, что при этом те же представители власти поддерживают жесткие меры по призыву граждан внутри страны.

Украинские чиновники, в том числе те, кто так агрессивно выступает за усиление отлова людей на улицах, чтобы затем бросать на убой, своих отпрысков прячут от мобилизации за границей. Вот такой вот уровень политической мерзости и негодяйства царит на подконтрольной режиму Зеленского территории, — заявил Рогов.

По его оценке, речь идет о высокопоставленных чиновниках, депутатах и бизнес-элитах, которые отправляют детей призывного возраста на обучение за рубеж и обеспечивают им комфортные условия жизни. Рогов также заявил, что это создает социальное неравенство, при котором обычные граждане участвуют в боевых действиях, тогда как семьи элиты избегают мобилизации.

