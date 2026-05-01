В Минобороны РФ раскрыли, какая тактика ВСУ привела к краху в Покаляном Минобороны РФ: ВСУ пытались удержать Покаляное с помощью опытных инструкторов

Боевики ВСУ пытались удержать контроль над селом Покаляным в Харьковской области с помощью опытных инструкторов, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. При этом, как уточнило ведомство, такая тактика не принесла успеха, военных уничтожили российские солдаты.

Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, — сказано в сообщении.

Ранее юный морпех на первой боевой задаче уничтожил украинский беспилотник Shark. 18-летний боец недавно прибыл в подразделение и прошел ускоренную подготовку. По словам командира соединения, работа ведется расчетом из нескольких человек. Он подчеркнул, что результат достигается за счет слаженных действий всех участников.

Также сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск «Север» успешно выполнили 19 огневых задач на территории Харьковской области. В результате ударов были полностью уничтожены четыре опорных пункта ВСУ.