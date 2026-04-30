Салат из огурцов и сладкого лука по-немецки: просто и дешево — с шашлыками будет полный улет

Салат из огурцов по-немецки — это освежающая, хрустящая закуска с кисло-сладкой сметанной заправкой, которая идеально подходит к любому горячему блюду, но особенно вкусно с шашлыками.

Сочные огурцы, маринованный красный лук и ароматный укроп в нежной сметане создают идеальный баланс вкусов.

Для приготовления понадобится: 4-5 крупных огурцов, 1 красная луковица, 2 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. сахара, 150 г сметаны, пучок укропа, соль, черный перец.

Рецепт: огурцы очистите от кожуры, нарежьте тонкими кружочками. Посолите, перемешайте, оставьте на 15-20 минут, чтобы они пустили сок. Лук нарежьте тонкими полукольцами, добавьте уксус и сахар, слегка помните руками и оставьте на 5 минут мариноваться.

С огурцов слейте выделившуюся жидкость. Смешайте огурцы с луком. Добавьте мелко рубленый укроп, сметану и черный перец. Тщательно перемешайте. Подавайте сразу.

Дарья Иванова
