Когда хочу суши, делаю этот салат с консервированным тунцом: приготовить проще, чем заказать роллы

Этот салат готовится за 20 минут и по вкусу напоминает суши и роллы. Нежный рис, пикантная икра мойвы, свежий огурец и кремовая смесь тунца с творожным сыром создают идеальный баланс вкусов.

Для приготовления понадобится: 1 стакан круглозерного риса, 1 ст. л. рисового уксуса (по желанию), 1 свежий огурец, 1 банка тунца в собственном соку (200 г), 100 г творожного сыра, 100 г икры мойвы, кунжут для посыпки.

Рецепт: рис отварите до готовности, при желании заправьте рисовым уксусом, остудите. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Тунец разомните вилкой, смешайте с творожным сыром. Выкладывайте слоями в прозрачную емкость или на тарелку: рис, затем икра мойвы, затем огурец, затем тунец с творожным сыром. Посыпьте кунжутом. Дайте настояться 15-20 минут.

