День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 16:05

Когда хочу суши, делаю этот салат с консервированным тунцом: приготовить проще, чем заказать роллы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат готовится за 20 минут и по вкусу напоминает суши и роллы. Нежный рис, пикантная икра мойвы, свежий огурец и кремовая смесь тунца с творожным сыром создают идеальный баланс вкусов.

Для приготовления понадобится: 1 стакан круглозерного риса, 1 ст. л. рисового уксуса (по желанию), 1 свежий огурец, 1 банка тунца в собственном соку (200 г), 100 г творожного сыра, 100 г икры мойвы, кунжут для посыпки.

Рецепт: рис отварите до готовности, при желании заправьте рисовым уксусом, остудите. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Тунец разомните вилкой, смешайте с творожным сыром. Выкладывайте слоями в прозрачную емкость или на тарелку: рис, затем икра мойвы, затем огурец, затем тунец с творожным сыром. Посыпьте кунжутом. Дайте настояться 15-20 минут.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
салаты
ужины
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пырнула знакомого ножом из-за спора о составе куртки
Фигуранты дела «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблениях
Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.