Никакого майонеза и сметаны: летний салат из овощей будет вдвойне вкусней с этой заправкой

Летний салат из огурцов и помидоров с орехово-чесночной заправкой — это яркое, ароматное блюдо, которое вдвойне вкуснее, чем со сметаной или майонезом.

Сочные овощи, красный лук и необычный соус из грецких орехов, зелени и лимонного сока создают свежий, пикантный вкус с легкой кислинкой и ореховыми нотками.

Для приготовления понадобится: 3 помидора, 2 огурца, 1 красная луковица, для заправки: 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, пучок петрушки, 3 ст. л. растительного масла, сок 1 лимона, 3-4 ст. л. воды, соль, перец.

Рецепт: помидоры и огурцы нарежьте крупными дольками, лук — тонкими полукольцами. Для заправки поместите в блендер орехи, чеснок, зелень, масло, лимонный сок, воду, соль и перец. Взбейте до однородной консистенции. Заправьте салат полученным соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

