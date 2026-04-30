День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 14:28

Никакого майонеза и сметаны: летний салат из овощей будет вдвойне вкусней с этой заправкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Летний салат из огурцов и помидоров с орехово-чесночной заправкой — это яркое, ароматное блюдо, которое вдвойне вкуснее, чем со сметаной или майонезом.

Сочные овощи, красный лук и необычный соус из грецких орехов, зелени и лимонного сока создают свежий, пикантный вкус с легкой кислинкой и ореховыми нотками.

Для приготовления понадобится: 3 помидора, 2 огурца, 1 красная луковица, для заправки: 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, пучок петрушки, 3 ст. л. растительного масла, сок 1 лимона, 3-4 ст. л. воды, соль, перец.

Рецепт: помидоры и огурцы нарежьте крупными дольками, лук — тонкими полукольцами. Для заправки поместите в блендер орехи, чеснок, зелень, масло, лимонный сок, воду, соль и перец. Взбейте до однородной консистенции. Заправьте салат полученным соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Ранее стало известно, как приготовить свекольный салат из 4 ингредиентов — замена винегрету.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
рецепты
салаты
закуски
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.