ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН

ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН

Задержанные за участие акции устрашения против сотрудников Роскомнадзора получили средства от украинских кураторов, сообщили в распространенном ФСБ видео. Они рассказали, что представившийся частным детективом мужчина поручил подозреваемым окунуть молотки в бутафорскую кровь и развесить по адресам сотрудников РКН, передает РИА Новости.

Мой брат получил задание, на тот момент я еще не знал от кого, развесить молотки,окровавленные бутафорской кровью, на двери. Мы поехали на адреса к сотрудникам Роскомнадзора, повесили эти молотки. И нам заплатили за это денежное вознаграждение, рассказал один из задержанных.

Ранее силовики задержали в Москве двоих жителей Московского региона, причастных к акциям устрашения против представителей власти. По данным ведомства, 28 апреля злоумышленники совершили вылазки по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора.

Также сообщалось, что подозреваемых доставят в Главное следственное управление СК РФ по Москве для проведения дальнейших действий. Правоохранительные органы продолжили сбор доказательств и расследование.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пырнула знакомого ножом из-за спора о составе куртки
Фигуранты дела «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблениях
Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

