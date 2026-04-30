ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН ФСБ: участники акции против сотрудников РНК действовали по указке Украины

Задержанные за участие акции устрашения против сотрудников Роскомнадзора получили средства от украинских кураторов, сообщили в распространенном ФСБ видео. Они рассказали, что представившийся частным детективом мужчина поручил подозреваемым окунуть молотки в бутафорскую кровь и развесить по адресам сотрудников РКН, передает РИА Новости.

Мой брат получил задание, на тот момент я еще не знал от кого, развесить молотки,окровавленные бутафорской кровью, на двери. Мы поехали на адреса к сотрудникам Роскомнадзора, повесили эти молотки. И нам заплатили за это денежное вознаграждение, — рассказал один из задержанных.

Ранее силовики задержали в Москве двоих жителей Московского региона, причастных к акциям устрашения против представителей власти. По данным ведомства, 28 апреля злоумышленники совершили вылазки по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора.

Также сообщалось, что подозреваемых доставят в Главное следственное управление СК РФ по Москве для проведения дальнейших действий. Правоохранительные органы продолжили сбор доказательств и расследование.