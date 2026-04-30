30 апреля 2026 в 16:09

Силовики поймали двух участников акций устрашения против руководства РКН

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Силовики задержали в Москве двоих жителей Московского региона, причастных к акциям устрашения против представителей власти, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. По данным ведомства, 28 апреля злоумышленники совершили вылазки по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора.

Следствие установило, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. Для привлечения исполнителей организаторы использовали прикрытие, предлагая им якобы легальную деятельность. В сообщении ФСБ отмечается, что фигуранты работали под легендой «работы в детективном и коллекторском агентствах». В настоящее время правоохранительные органы продолжают необходимые следственные действия в отношении задержанных лиц.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. По данным ведомства, при попытке задержания лидера террористической группы в столице произошло боестолкновение, в ходе которого тот был ликвидирован.

