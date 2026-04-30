30 апреля 2026 в 16:34

Лисовец поставил точку в вопросе о демонстрации логотипов брендов

Эксперт моды Лисовец: обилие брендированных вещей говорит об отсутствии вкуса

Чтобы быть стильным, совершенно необязательно тратить деньги на брендовые вещи и хвастаться их логотипами, выставляя их напоказ, сообщил NEWS.ru эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. По его мнению, иногда это нужно делать ради уважения в определенном кругу, но зачастую обилие брендированных вещей говорит об отсутствии вкуса.

Часто, когда у человека появляются первые большие деньги, он начинает тратить их на логотипы дорогих брендов, не понимая самого важного, что стиль — не про это. Иногда ты внедряешь бренд, чтобы показать — у тебя есть деньги и тебя нужно уважать. Так устроено общество, это правда. Но зачастую забрендированное говорит об отсутствии вкуса, — сказал Лисовец.

Ранее стало известно, что около 13 брендов могут уйти с российского рынка в 2026 году,. Отмечается, что часть компаний уже закрыла торговые точки в стране. Среди этих брендов оказались российские фешен-марки Mollis, Urban Vibes и YOLLO, а также немецкая Bugatti. Кроме того, компания Orby также находится в процессе закрытия. При этом бренд Pelican активно переходит в онлайн. В частности, в стране осталась только одна торговая точка марки.

Ирина Ковган
