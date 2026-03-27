27 марта 2026 в 08:19

Свыше 10 брендов собрались покинуть Россию в 2026 году

CMWP: около 13 брендов могут уйти с российского рынка в 2026 году

Около 13 брендов могут уйти с российского рынка в 2026 году, сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию CMWP. Отмечается, что часть компаний уже закрыла торговые точки в стране.

Уточняется, что среди брендов, закрывающих свои магазины, оказались российские фешен-марки Mollis, Urban Vibes и YOLLO, а также немецкая Bugatti. Кроме того, компания Orby также находится в процессе закрытия. При этом бренд Pelican активно переходит в онлайн. В частности, в стране осталась только одна торговая точка марки.

Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала, что сразу несколько игроков заявили о прекращении или приостановке работы на российском рынке одежды и обуви в 2026 году. По ее словам, среди них как иностранные марки, так и российские бренды, столкнувшиеся с финансовыми трудностями.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загадочное исчезновение IT-специалиста в центре города потрясло Петербург
В Подмосковье выдворят 60 выходцев из Азии и Латинской Америки
«Я с ней знакома уже давно»: Полина Диброва о новом романе экс-мужа
В Финляндии указали на раскол внутри НАТО
Подсчитан ущерб военной технике США на Ближнем Востоке
Врач назвала неочевидный полезный нутриент для мужчин
Литвина развели на огромные деньги при попытке вернуть украденный аккаунт
Жертвы Эпштейна решили засудить американскую администрацию
В российском регионе пропала несовершеннолетняя с приметной татуировкой
Стало известно о возможном испытании в США гиперзвуковой ракеты
В Сочи задержали вице-мэра и двоих чиновников администрации
Занятия в подвергшейся нападению школе Челябинска возобновили
В Дубае наступил тотальный дефицит эскортниц
В АвтоВАЗе оценили влияние ближневосточного конфликта на цепочки поставок
Свыше 10 брендов собрались покинуть Россию в 2026 году
Война на Ближнем Востоке спровоцировала немыслимый рост цен на авиабилеты
Жители Ирана стали массово гибнуть из-за мин-обманок Израиля и США
Подсчитаны колоссальные потери России из-за теневого оборота моторных масел
Тренер назвала лучшее упражнение для развития мышц рук
Юрист раскрыл важный нюанс о вызове сотрудника на работу в выходной
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

