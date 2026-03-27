Свыше 10 брендов собрались покинуть Россию в 2026 году CMWP: около 13 брендов могут уйти с российского рынка в 2026 году

Около 13 брендов могут уйти с российского рынка в 2026 году, сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию CMWP. Отмечается, что часть компаний уже закрыла торговые точки в стране.

Уточняется, что среди брендов, закрывающих свои магазины, оказались российские фешен-марки Mollis, Urban Vibes и YOLLO, а также немецкая Bugatti. Кроме того, компания Orby также находится в процессе закрытия. При этом бренд Pelican активно переходит в онлайн. В частности, в стране осталась только одна торговая точка марки.

Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала, что сразу несколько игроков заявили о прекращении или приостановке работы на российском рынке одежды и обуви в 2026 году. По ее словам, среди них как иностранные марки, так и российские бренды, столкнувшиеся с финансовыми трудностями.