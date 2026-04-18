18 апреля 2026 в 19:31

Перестала готовить винегрет после того, как попробовала этот салат со свеклой: всего 4 ингредиента

Этот простой, но невероятно вкусный салат из четырех ингредиентов заставит вас забыть о скучном винегрете. Сладковатая вареная свекла, карамелизованный лук, нежный горошек — сочетание на миллион.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: 2–3 вареные свеклы, 2 луковицы, 1 банка консервированного горошка, пучок зелени (укроп, петрушка).

Как приготовить

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Свеклу нарежьте кубиками. С горошка слейте жидкость. Зелень мелко порубите. В большой миске смешайте свеклу, жареный лук (вместе с маслом), горошек и зелень. Посолите, поперчите по вкусу, при необходимости добавьте еще масла. Аккуратно перемешайте.

