Нарколог объяснил, с чем нельзя сочетать шашлыки

Употребление шашлыков нельзя сочетать с распитием алкоголя, рассказал «Радио 1» психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин. Он отметил, что такое сочетание может нанести серьезный удар по организму.
Такой микс грозит резким ухудшением работы поджелудочной железы и печени, нарушением процессов пищеварения и сгущением крови, из-за чего увеличивается риск тромбозов и нагрузка на сердце, что может привести к сердечно-сосудистыми осложнениями, — рассказал Холдин.
Он отметил, что и жареное на костре мясо, и алкоголь даже по отдельности оказывают токсичное влияние на организм. По его словам, такие продукты также провоцируют обезвоживание.
Ранее гастроэнтеролог Инга Колесник рассказала, что в качестве альтернативы соусам к шашлыку лучше использовать овощи, приготовленные на гриле. По ее словам, клетчатка положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и помогает быстрее утолить голод.