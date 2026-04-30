Нарколог объяснил, с чем нельзя сочетать шашлыки

Употребление шашлыков нельзя сочетать с распитием алкоголя, рассказал «Радио 1» психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин. Он отметил, что такое сочетание может нанести серьезный удар по организму.

Такой микс грозит резким ухудшением работы поджелудочной железы и печени, нарушением процессов пищеварения и сгущением крови, из-за чего увеличивается риск тромбозов и нагрузка на сердце, что может привести к сердечно-сосудистыми осложнениями, — рассказал Холдин.

Он отметил, что и жареное на костре мясо, и алкоголь даже по отдельности оказывают токсичное влияние на организм. По его словам, такие продукты также провоцируют обезвоживание.

Ранее гастроэнтеролог Инга Колесник рассказала, что в качестве альтернативы соусам к шашлыку лучше использовать овощи, приготовленные на гриле. По ее словам, клетчатка положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и помогает быстрее утолить голод.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
