Когда надоел оливье: готовлю полосатый «Кобб» — классика американской кухни с захватывающим вкусом

Если привычные салаты уже наскучили, этот вариант реально спасает. Cobb salad — классика из США, которую придумали в Лос-Анджелесе ещё в 1930-х.

По легенде, владелец ресторана просто собрал всё, что нашёл на кухне: курицу, яйца, бекон, авокадо, зелень и сыр — и разложил не вперемешку, а аккуратными полосками.

Так случайный набор продуктов превратился в один из самых узнаваемых салатов Америки. В нём сразу всё: сочность, хруст, сливочность и насыщенный вкус — и при этом он выглядит эффектно без лишних усилий.

Ингредиенты: куриное филе — 250 г, бекон — 120 г, яйца — 3 шт., авокадо — 1 шт., помидоры — 150 г, листья салата (романо или айсберг) — 150 г, сыр с голубой плесенью — 80 г; для заправки: оливковое масло — 3 ст. л., винный уксус — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Курицу обжариваю или запекаю до готовности и нарезаю кусочками. Бекон жарю до хруста, яйца отвариваю вкрутую, авокадо и помидоры режу кубиками, салат рву руками.

На большое блюдо выкладываю зелень, а сверху — все ингредиенты полосками, не перемешивая. Для заправки смешиваю масло, уксус и горчицу, поливаю салат перед подачей.

