День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 14:22

Когда надоел оливье: готовлю полосатый «Кобб» — классика американской кухни с захватывающим вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если привычные салаты уже наскучили, этот вариант реально спасает. Cobb salad — классика из США, которую придумали в Лос-Анджелесе ещё в 1930-х.

По легенде, владелец ресторана просто собрал всё, что нашёл на кухне: курицу, яйца, бекон, авокадо, зелень и сыр — и разложил не вперемешку, а аккуратными полосками.

Так случайный набор продуктов превратился в один из самых узнаваемых салатов Америки. В нём сразу всё: сочность, хруст, сливочность и насыщенный вкус — и при этом он выглядит эффектно без лишних усилий.

Ингредиенты: куриное филе — 250 г, бекон — 120 г, яйца — 3 шт., авокадо — 1 шт., помидоры — 150 г, листья салата (романо или айсберг) — 150 г, сыр с голубой плесенью — 80 г; для заправки: оливковое масло — 3 ст. л., винный уксус — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Курицу обжариваю или запекаю до готовности и нарезаю кусочками. Бекон жарю до хруста, яйца отвариваю вкрутую, авокадо и помидоры режу кубиками, салат рву руками.

На большое блюдо выкладываю зелень, а сверху — все ингредиенты полосками, не перемешивая. Для заправки смешиваю масло, уксус и горчицу, поливаю салат перед подачей.

Ранее мы делились рецептом салата для весны. Легкий, вкусный и можно подать на праздничный стол.

Проверено редакцией
Читайте также
Помидоры дольками и немного чесночка — через 15 минут грузинский салат готов, пикантный, ароматный, под шашлык — объедение
Общество
Помидоры дольками и немного чесночка — через 15 минут грузинский салат готов, пикантный, ароматный, под шашлык — объедение
Нужен идеальный салат к шашлыку? Этот — порция весны в тарелке: хруст, свежесть и чесночная заправка
Общество
Нужен идеальный салат к шашлыку? Этот — порция весны в тарелке: хруст, свежесть и чесночная заправка
Пентагон разморозил пакет помощи для Украины в размере $400 млн
США
Пентагон разморозил пакет помощи для Украины в размере $400 млн
Лидер Ирана сделал важное заявление о США
Мир
Лидер Ирана сделал важное заявление о США
Вместо оладий готовлю дораяки: японские блинчики с нежной начинкой из сметаны и джема
Общество
Вместо оладий готовлю дораяки: японские блинчики с нежной начинкой из сметаны и джема
салаты
США
простой рецепт
оливье
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Проект «Нейрофест» получил грант Президентского фонда культурных инициатив
Дерматолог ответила, могут ли веснушки спровоцировать развитие рака
В Прикамье объяснили, почему перевели школьников в соседнее село
В ГД ответили, почему зумеры нацелены на зарплату более 100 тыс. рублей
Гендиректора «Автодора» будут судить в Москве
Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина
Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос
Зеленский снова продлил мобилизацию
Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет
Путин поблагодарил участников СВО из малых народов
Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ
Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином
Песков озвучил позицию Кремля по принадлежности Донбасса и Новороссии
VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов
Росгвардия задержала подростка за попытку поджога в Подмосковье
Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»
Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова
Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю
Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского
Долина выбивает через суд 176 млн рублей
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.