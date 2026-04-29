Салат для весны: лёгкий, вкусный и можно подать на праздничный стол — курица и простые ингредиенты

Весной не хочется тяжёлых салатов с майонезом, поэтому беру куриную грудку и собираю быстрый вариант с простыми продуктами.

Он получается одновременно лёгким и сытным — спокойно можно есть хоть каждый день, а при подаче выглядит аккуратно и вполне подходит для праздничного стола.

Ингредиенты: куриная грудка вареная или копченая грудка) — 120 г, яйца — 2 шт., огурец — 150 г, горошек консервированный — 80 г, йогурт — 60 г, горчица — 1 ч. л., зелень, соль и чёрный перец — по вкусу.

Курицу нарезаю кусочками, яйца отвариваю и режу, огурец шинкую, горошек промываю от лишнего сиропа. Для заправки просто смешиваю йогурт с горчицей, добавляю соль и перец.

Всё соединяю, аккуратно перемешиваю и посыпаю зеленью. Салат выходит свежий, сочный и без лишней тяжести — тот самый вариант, который весной готовится чаще всего.

Ранее мы делились рецептом салата «Лисий хвост». Очень вкусное сочетание — на праздник или вкусный ужин.