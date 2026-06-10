Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 17:00

Разрезаю пакет уголком, вожусь 2 минуты — на ужин подаю польские кабаносы из курицы. Вкуснее котлет и отбивных

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовим на ужин польские кабаносы из курицы или индейки! Всего несколько простых ингредиентов — и у вас на столе нежнейшие, сочные и пряные колбаски, которые исчезают с тарелки за считаные минуты.

Для приготовления вам понадобится: куриное (индюшиное) филе — 500 г, соевый соус — 1 ст. ложка, любимые специи для мяса (паприка, перец, чеснок) — по вкусу, растительное масло для смазывания противня.

Филе птицы нарезаем мелкими кубиками, перекладываем в миску и заливаем соевым соусом. Добавляем любимые специи и тщательно перемешиваем. Получившуюся массу пробиваем в чаше блендера до состояния ароматного мясного пюре. Перекладываем его в обычный пакет (или кондитерский мешок) и отрезаем небольшой кончик. Выдавливаем на противень, смазанный маслом, тонкие и длинные мясные колбаски. Отправляем блюдо в разогретую до 110 градусов духовку на 2,5 часа. Подаем кабаносы к столу с любым гарниром, овощами и зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти куриные колбаски-кабаносы. Даже те, кто не любит куриную грудку за сухость, просили добавки. Кстати, вместо соевого соуса можно использовать сметану с чесноком — получится нежнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Все о клубнике: как выбрать, что приготовить и как сохранить на зиму
Семья и жизнь
Все о клубнике: как выбрать, что приготовить и как сохранить на зиму
Холодный суп за 15 минут: три рецепта с соком — обед без плиты и духоты
Семья и жизнь
Холодный суп за 15 минут: три рецепта с соком — обед без плиты и духоты
Пирожки не жарю: делаю улитки за 20 минут — пеку в духовке без тонны масла, семья обожает эту румяную выпечку
Общество
Пирожки не жарю: делаю улитки за 20 минут — пеку в духовке без тонны масла, семья обожает эту румяную выпечку
Не включайте духовку: 3 легких рецепта для ужина в жару. Легко и полезно!
Семья и жизнь
Не включайте духовку: 3 легких рецепта для ужина в жару. Легко и полезно!
Тоже считаете, что знаете все про готовку курицы? Попробуйте запечь ее по-сибирски
Общество
Тоже считаете, что знаете все про готовку курицы? Попробуйте запечь ее по-сибирски
рецепты
ужин
курица
индейка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, что делать при солнечном ожоге
Педофил в прямом эфире: мужчина нашел себе жертву для общения в «рулетке»
Россиян предупредили о вероятном ослаблении рубля
Военкор рассказал о клещах для Константиновки в ДНР
Учительница героя России рассказала, каким был Очир-Горяев
«Должны услышать»: депутат о приеме европейских послов в российском МИД
Психолог рассказал, как предотвратить выгорание
Шохин рассказал Путину об ожиданиях бизнеса по ключевой ставке
Шестилетнего малыша насмерть сбили во дворе дома
Аналитик рассказал, можно ли пользоваться зарубежной электронной почтой
Шохин назвал оптимальный для российского бизнеса курс доллара
Части полотна «Оборона Севастополя» вынесли из горящего музея
В ГД услышали просьбы малого и среднего бизнеса о налоговых послаблениях
Захарова выразила уверенность в восстановлении «Обороны Севастополя»
Президента Колумбии отстранили накануне выборов
Путину доложили, как в Анапе подогревают море
Десяткам тысяч российских семей дополнительно назначили единое пособие
«Акт вандализма и варварства»: Захарова об ударе ВСУ по Севастополю
Стало известно, как сейчас живет ученый Перельман
«Трамп не фартовый»: экс-нардеп о роли США в переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.