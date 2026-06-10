Разрезаю пакет уголком, вожусь 2 минуты — на ужин подаю польские кабаносы из курицы. Вкуснее котлет и отбивных

Готовим на ужин польские кабаносы из курицы или индейки! Всего несколько простых ингредиентов — и у вас на столе нежнейшие, сочные и пряные колбаски, которые исчезают с тарелки за считаные минуты.

Для приготовления вам понадобится: куриное (индюшиное) филе — 500 г, соевый соус — 1 ст. ложка, любимые специи для мяса (паприка, перец, чеснок) — по вкусу, растительное масло для смазывания противня.

Филе птицы нарезаем мелкими кубиками, перекладываем в миску и заливаем соевым соусом. Добавляем любимые специи и тщательно перемешиваем. Получившуюся массу пробиваем в чаше блендера до состояния ароматного мясного пюре. Перекладываем его в обычный пакет (или кондитерский мешок) и отрезаем небольшой кончик. Выдавливаем на противень, смазанный маслом, тонкие и длинные мясные колбаски. Отправляем блюдо в разогретую до 110 градусов духовку на 2,5 часа. Подаем кабаносы к столу с любым гарниром, овощами и зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти куриные колбаски-кабаносы. Даже те, кто не любит куриную грудку за сухость, просили добавки. Кстати, вместо соевого соуса можно использовать сметану с чесноком — получится нежнее. Находка, а не рецепт!

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