Беру пачку творога и щепотку ванилина — через 15 минут на столе сырные палочки с яблоком: хрустящие снаружи и тягучие внутри, как облако

Это гениально простой и необычный рецепт десерта, который готовится без возни с тестом, без скалки и без духовки. Все смешивается в одной миске, а потом просто жарится на сковороде. Получается потрясающе вкусное блюдо: румяные, хрустящие палочки с золотистой корочкой снаружи и нежнейшей, слегка тягучей творожно-яблочной начинкой внутри. Они напоминают сырники в другой форме, но намного нежнее и интереснее.

Яблоко дает сочность и легкую кислинку, ванилин — невероятный аромат, а творог делает текстуру воздушной, как облако. Палочки удобно держать руками, их любят дети, и они идеально подходят к утреннему чаю или полднику. Для приготовления вам понадобится: 200 г мягкого творога (лучше 5-9%), 1 крупное яблоко, 1 яйцо, 3 ст. ложки сахара, щепотка ванилина, 4 ст. ложки муки (плюс для панировки), 0,5 ч. ложки разрыхлителя, щепотка корицы по желанию, растительное масло для жарки. Яблоко очистите и натрите на крупной терке.

В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, ванилин, корицу, тертое яблоко. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Присыпьте стол мукой. Скатайте тесто в колбаску, нарежьте на небольшие палочки толщиной 1,5-2 см. Обваляйте каждую в муке. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте палочки со всех сторон по 1-2 минуты до румяной хрустящей корочки. Подавайте теплыми с медом, сметаной или просто так. Пальчики оближешь!

