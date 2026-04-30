День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 16:47

В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России

Депутат Федяев призвал не снижать нештрафуемый порог скорости ради безопасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нештрафуемый порог автомобильной скорости в России не следует снижать из соображений безопасности, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. По его словам, уменьшение порога до 2-3 км/ч приведет к тому, что водители будут регулярно отвлекаться на спидометр, а не следить за дорогой, передает «Газета.Ru».

Конечно, против снижения порога. Водитель будет смотреть на спидометр вместо дороги. Чуть отвлекся — уже превышение и штраф. Повышать безопасность можно и нужно другими методами — все возможности сегодня для этого есть, — считает Федяев.

Ранее гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что современные комплексы фотовидеофиксации технически готовы к снижению нештрафуемого порога скорости до 2–3 км/ч. Он подчеркнул, что погрешность новых камер составляет всего 1 км/ч, что позволяет фиксировать нарушения с максимальной точностью.

После этого Министерство транспорта РФ объявило, что не поддерживает инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах. В ведомстве также добавили, что соответствующие предложения им официально не поступали.

Власть
Госдума
депутаты
скорость
дороги
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лифт с людьми рухнул в шахте многоэтажки
Тихий переворот на Украине. Депутаты бегут, как крысы: при чем тут ЦРУ
Газзаев раскрыл, уйдет ли Черчесов из «Ахмата»
Лисовец описал женский образ, ставший визитной карточкой пятилетия
США, Францию и Великобританию обвинили в провокации гонки вооружений
В Лондоне появилась статуя марширующего с флагом человека с подписью Бэнкси
Санкции ООН против Северной Кореи назвали неактуальными
В США хотят полностью запретить машины из одной страны
Москва намертво встала в девятибалльных пробках
«Чтобы не делали селфи на фоне трупа»: Зверев описал хорошего хирурга
Мигрант зарезал своего брата и забыл, зачем
Бабье лето, ливни и штормовые ветра: погода в Москве в конце сентября
Движение в центре Москвы парализовало из-за пробок
Названы города, которые ВС России могут освободить до конца лета
Стармера освистали в еврейском районе Лондона с криками «позор»
ЕС пригрозил санкциями участникам скандала между Израилем и Украиной
Путин одобрил кандидатов на посты главы и премьера Дагестана
ВНЖ в Турции подорожал для россиян в 15 раз
Путин назвал цель совещания с представителями Дагестана
Лисовец назвал главные модные тренды 2026 года
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.