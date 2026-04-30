В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России Депутат Федяев призвал не снижать нештрафуемый порог скорости ради безопасности

Нештрафуемый порог автомобильной скорости в России не следует снижать из соображений безопасности, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. По его словам, уменьшение порога до 2-3 км/ч приведет к тому, что водители будут регулярно отвлекаться на спидометр, а не следить за дорогой, передает «Газета.Ru».

Конечно, против снижения порога. Водитель будет смотреть на спидометр вместо дороги. Чуть отвлекся — уже превышение и штраф. Повышать безопасность можно и нужно другими методами — все возможности сегодня для этого есть, — считает Федяев.

Ранее гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что современные комплексы фотовидеофиксации технически готовы к снижению нештрафуемого порога скорости до 2–3 км/ч. Он подчеркнул, что погрешность новых камер составляет всего 1 км/ч, что позволяет фиксировать нарушения с максимальной точностью.

После этого Министерство транспорта РФ объявило, что не поддерживает инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах. В ведомстве также добавили, что соответствующие предложения им официально не поступали.