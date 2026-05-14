Превышение скорости без штрафа: порог правда сократят? Позиция МВД, Госдумы

В России в 2026 году действует правило «плюс 20 км/ч» к ограничению скорости: за такое превышение камеры и инспекторы не штрафуют, хотя с точки зрения ПДД это все равно нарушение. Но недавно глава столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что современные камеры уже позволяют снизить нештрафуемый порог до 2–3 км/ч. Неужели в будущем «плюс 20 км/ч» могут отменить, зачем вообще придумали нештрафуемый порог, как он менялся и чем Россия отличается от других стран, — в материале NEWS.ru.

Что такое нештрафуемый порог скорости

С точки зрения закона никакого «нештрафуемого порога» не существует. Согласно ПДД если ехать 61 км/ч там, где висит знак «ограничение скорости 60 км/ч», — это нарушение. Однако статья 12.9 российского Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая и касается превышения скорости, пишет, что штраф возможен только при превышение лимита на величину более 20 км/ч. И за это положено наказание 750 руб. А вот если превысить скорость на 19 км/ч, то никакого штрафа не будет.

Именно из‑за этого в массовом сознании и укоренилось заблуждение, что «60 плюс 20» — это якобы легально разрешенная скорость. Хотя на самом деле это лишь «зона без штрафа», а не зона без нарушения.

На практике же правило «плюс 20» работает так:

в городе при общем лимите 60 км/ч камера начнет штрафовать только с 81 км/ч и выше;

на обычных загородных дорогах с ограничением 90 км/ч — с 111 км/ч;

на автомагистралях с лимитом 110 км/ч — с 131 км/ч;

на автомагистралях с лимитом 130 км/ч — с 151 км/ч.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как появился лимит «плюс 20 км/ч»

До 1 сентября 2013 года в России действовал нештрафуемый порог 10 км/ч: штрафом 100 руб. наказывали за превышение на 10–20 км/ч, а вот до +10 км/ч наказания не было. После масштабного обновления КоАП законом №196‑ФЗ от 23 июля 2013 года этот подход поменяли: штрафы привязали к более крупным «ступеням», а ответственность за превышение до 20 км/ч исключили.

Сейчас базовая шкала статьи 12.9 выглядит так:

превышение более чем на 20, но не более 40 км/ч;

более 40, но не более 60 км/ч;

более 60, но не более 80 км/ч;

более 80 км/ч.

Почему в 2013‑м решили «простить» сразу 20 км/ч? Во‑первых, тогда мелкие штрафы в 100 руб. признали экономически неэффективными: затраты на администрирование и доставку «писем счастья» оказывались сопоставимы или даже выше суммы взыскания.

Во‑вторых, к тому моменту значительная часть нарушений уже фиксировалась камерами, а их точность вызывала вопросы. Поэтому законодатели и расширили «зону нечувствительности», чтобы минимизировать споры о погрешности измерений.

Наконец, +20 км/ч рассматривали как способ повысить пропускную способность перегруженных дорог. Ведь это де‑факто разрешило ехать быстрее формальных ограничений — 80 вместо 60, 130 вместо 110.

С середины 2010‑х МВД, Минтранс и правительство не раз обсуждали идею вернуть наказание за превышение 10–20 км/ч. В 2014 году МВД готовило проект о штрафах за +10 км/ч и резком увеличении наказаний за остальные ступени, но документ так и не дошел до Госдумы. В 2019‑м премьер Дмитрий Медведев поручал проработать такую инициативу, однако к реальной корректировке КоАП это тоже не привело.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что предложил ЦОДД

В конце апреля 2026 года глава московского ЦОДД Михаил Кизлык заявил, что современные комплексы фотовидеофиксации уже позволяют снизить нештрафуемый порог до 2–3 км/ч. «Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в один километр в час. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью», — объяснил Кизлык.

Однако официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что ведомство против снижений порога. «МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения», — пояснила Вовк.

Против снижения нештрафуемого порога выступили и в Госдуме. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сформулировал позицию парламента еще жестче. «Считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. Что касается технических возможностей, они будут повышаться. Но возникает вопрос: стоит ли идти по этому пути? Мы считаем, не нужно. В настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. давайте этим руководствоваться», — заявил депутат.

Как устроены скоростные допуски в других странах

В большинстве государств Евросоюза формально не существует практики нештрафуемых «бонусных километров». Есть лишь относительно небольшие технические допуски — как правило, 3–10 км/ч. А иногда допуски связаны не с километрами, а с процентами от скорости: 5% от ограничения 60 км/ч — это 3 км/ч, а от 100 км/ч — это 5 км/ч.

Например, в Германии для стационарных камер предусмотрена техническая погрешность 3 км/ч при скоростях до 100 км/ч и 3% при более высоких скоростях. В Греции речь идет о допуске порядка 10 км/ч, в Польше — 10 км/ч, в Италии, Франции и Швейцарии — около 5 км/ч при городских скоростях, а в Швеции фактически действует нулевая толерантность.

При этом в Германии, Франции или Испании стандартное ограничение в населенном пункте составляет 50 км/ч, а не 60, как в России, а на многих городских улицах массово вводят «зоны 30». В итоге реальный скоростной режим там получается и юридически, и фактически гораздо жестче, чем у нас, даже с учетом небольших технических допусков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему высокая скорость так опасна: что говорят исследования

Важно помнить, что скорость — это ключевой фактор риска, который одновременно повышает вероятность ДТП и резко усиливает тяжесть последствий столкновения. И московский транспортный комплекс даже собрал целую подборку исследований, которые посвящены влиянию скорости на аварийность и здоровье.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от трети до половины всех ДТП в мире так или иначе связаны с высокой скоростью движения. А увеличение средней скорости потока всего на 1 км/ч приводит к росту числа ДТП со смертельным исходом на 4–5%. Чем выше скорость, тем длиннее остановочный путь и тем выше энергия удара при столкновении.

На примере городских режимов это выглядит так: при 50 км/ч автомобиль по сухому асфальту проходит до полной остановки около 27 метров, при 80 км/ч — уже около 57 метров. Эти дополнительные метры и решают, успеет ли водитель затормозить перед ребенком на «зебре» или нет.

Отдельный акцент в исследованиях сделан на уязвимых участниках движения. При столкновении автомобиля с пешеходом вероятность смерти человека при скорости 30 км/ч значительно ниже, чем при 50–60 км/ч, а при 70–80 км/ч шансов выжить практически не остается. Поэтому ВОЗ и многие ученые считают безопасной скоростью в смешанном потоке (там, где есть пешеходы и велосипедисты) именно 30 км/ч: все, что выше, требует разделительных барьеров и специальных развязок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Штрафы за скорость в России в 2026 году

С 1 января 2025 года в России действует обновленная шкала штрафов за превышение скорости: базовые суммы выросли, а скидка за быструю оплату сократилась с 50% до 25%.

превышение на 20–40 км/ч — штраф 750 руб. (ранее было 500);

превышение на 40–60 км/ч — штраф от 1500 до 2250 руб.; при повторном нарушении в течение года — от 3000 до 3750 руб;

превышение на 60–80 км/ч — штраф 3000–3750 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев; при повторном нарушении — лишение на один год (если превышение зафиксировал инспектор);

превышение более чем на 80 км/ч — штраф 7500 руб. или лишение прав на 6 месяцев; при повторном нарушении — лишение прав на год.

При этом важно помнить: камеры фотовидеофиксации не могут лишать водительских прав. Даже при превышении более чем на 60 или 80 км/ч комплекс автоматической фиксации вынесет только штраф 7500 рублей, но скидки при своевременной оплате тут не будет. Лишение возможно только в том случае, если нарушение зафиксировал инспектор ГИБДД и материалы отправлены в суд.

Читайте также:

Сколько стоит доехать на авто до Сочи и Абхазии в 2026 году по М-4 «Дон»

Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров

Lada или новый «японец»: что купить за 2 млн рублей

АвтоВАЗ начал выпуск SKM M7: что за модель, цена, плюсы и минусы