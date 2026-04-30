МВД России выпустило официальное заявление о снижении нештрафуемого порога

МВД России выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД России выступило против нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2-3 км/ч, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в мессенджере Макс. Она подчеркнула, что министерство наоборот не раз призывало повысить скоростной режим на федеральных трассах.

В связи с этим хотелось бы напомнить, что МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения, — написала Волк.

По ее словам, министерство обращало внимание на необходимости оптимизации законодательства в области дорожного движения. Также нужно провести ревизию городских дорог и федеральных трасс и оценить обоснованность установленных ограничений.

Ранее гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что современные комплексы фотовидеофиксации технически готовы к снижению нештрафуемого порога скорости до 2–3 км/ч. Он подчеркнул, что погрешность новых камер составляет всего 1 км/ч, что позволяет фиксировать нарушения с максимальной точностью.

Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

