Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости

Министерство транспорта РФ не поддерживает инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах, сообщил ТАСС. Соответствующие предложения в Минтранс официально не поступали.

Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею, — отметили в пресс-службе.

Ранее гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что современные комплексы фотовидеофиксации технически готовы к снижению нештрафуемого порога скорости до 2–3 км/ч. Он подчеркнул, что погрешность новых камер составляет всего 1 км/ч, что позволяет фиксировать нарушения с максимальной точностью.

Позже в центре добавили, что снижать этот порог в ближайшее время не будут. Специалисты пояснили, что недавнее заявление руководства Центра касалось лишь технической возможности камер. На данный момент российские автомобилисты сохраняют за собой право на нештрафуемый лимит в 20 км/ч. Это позволяет водителям на участках с ограничением 60 км/ч без последствий разгоняться до 80 км/ч.