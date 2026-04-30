30 апреля 2026 в 12:25

В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости

Снижать нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч в России на сегодняшний день не планируется, сообщает Telegram-канал SHOT. В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что никаких предложений по внесению изменений в ПДД в ведомстве нет. Специалисты пояснили, что недавнее заявление руководства Центра касалось лишь технической возможности камер фиксировать минимальную погрешность.

На данный момент российские автомобилисты сохраняют за собой право на нештрафуемый лимит в 20 км/ч. Это позволяет водителям на участках с ограничением 60 км/ч без последствий разгоняться до 80 км/ч. Несмотря на дискуссии о безопасности, установленные правила дорожного движения остаются в силе без каких-либо корректировок.

Ранее гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык заявил, что современные комплексы фотовидеофиксации технически готовы к снижению нештрафуемого порога скорости до 2–3 км/ч. Он подчеркнул, что погрешность новых камер составляет всего 1 км/ч, что позволяет фиксировать нарушения с максимальной точностью.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр объяснил, почему выросло число подростков с ментальными проблемами
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит с новым заявлением
Петербуржцам пообещали потепление на майские праздники
Суд приговорил летчика к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи
Стало известно, когда могут возобновить авиарейсы в ОАЭ
Врач развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма
В Уфе сменилось руководство после ареста мэра Мавлиева
Подростки из села в Забайкалье устроили пал сухой травы
В Туапсе зафиксировали пять локальных выбросов нефтепродуктов
Узбекистан за 60 тыс. на двоих на майские: цены, отзывы, топ-5 мест
Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ
«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению
Названа цель, достижение которой «выбьет табуретку из-под ног Зеленского»
«Осатаневший враг»: депутат о перспективах перемирия с Украиной 9 Мая
Посольство России направило ноту Вене из-за героизации бандеровцев
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Врач напомнила о последствиях малоподвижного образа жизни
Политолог ответил, какие нововведения могут ждать армию Германии
Скончался пионер синтетической биологии
Более 100 домов в Туапсе остались без света
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

