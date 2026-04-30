В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости

Снижать нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч в России на сегодняшний день не планируется, сообщает Telegram-канал SHOT. В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что никаких предложений по внесению изменений в ПДД в ведомстве нет. Специалисты пояснили, что недавнее заявление руководства Центра касалось лишь технической возможности камер фиксировать минимальную погрешность.

На данный момент российские автомобилисты сохраняют за собой право на нештрафуемый лимит в 20 км/ч. Это позволяет водителям на участках с ограничением 60 км/ч без последствий разгоняться до 80 км/ч. Несмотря на дискуссии о безопасности, установленные правила дорожного движения остаются в силе без каких-либо корректировок.

Ранее гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык заявил, что современные комплексы фотовидеофиксации технически готовы к снижению нештрафуемого порога скорости до 2–3 км/ч. Он подчеркнул, что погрешность новых камер составляет всего 1 км/ч, что позволяет фиксировать нарушения с максимальной точностью.