30 апреля 2026 в 16:52

Новак объяснил, чем грозит продолжение войны на Ближнем Востоке

Новак допустил рост цен на нефть при продолжении конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак не исключает дальнейшего роста цен на нефть в случае, если конфликт на Ближнем Востоке примет затяжной характер, передает ТАСС. Он добавил, что на сегодняшний день рынок дестабилизирован.

Если конфликт затянется, конечно, цена может идти вверх, — высказался политик.

Новак также подсчитал, что за время кризиса на Ближнем Востоке мировой рынок недополучил суммарно около 600 млн баррелей нефти. По его информации, в суточном выражении потери достигают около 10-12 млн баррелей нефти.

До этого вице-премьер сообщил, что Минэнерго и ФАС следует завершить работу над соглашениями по поставкам топлива на рынок России в ближайшие дни. По его словам, в этих договоренностях участвуют и нефтяные компании. Уже принимаются определенные решения, направленные на стабилизацию оптовых цен на бирже.

Ранее стало известно, что цена самой распространенной категории бензина Regular в США достигла $4,111 за галлон (3,8 литра), что составляет 81,7 рубля за литр. По данным Американской автомобильной ассоциации, за неделю топливо подорожало на 6,9 цента, за сутки — на 1,2 цента. Дороже всего бензин в Калифорнии — $5,949 за галлон (118,24 рубля за литр).

Власть
Александр Новак
нефть
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лифт с людьми рухнул в шахте многоэтажки
Тихий переворот на Украине. Депутаты бегут, как крысы: при чем тут ЦРУ
Газзаев раскрыл, уйдет ли Черчесов из «Ахмата»
Лисовец описал женский образ, ставший визитной карточкой пятилетия
США, Францию и Великобританию обвинили в провокации гонки вооружений
В Лондоне появилась статуя марширующего с флагом человека с подписью Бэнкси
Санкции ООН против Северной Кореи назвали неактуальными
В США хотят полностью запретить машины из одной страны
Москва намертво встала в девятибалльных пробках
«Чтобы не делали селфи на фоне трупа»: Зверев описал хорошего хирурга
Мигрант зарезал своего брата и забыл, зачем
Бабье лето, ливни и штормовые ветра: погода в Москве в конце сентября
Движение в центре Москвы парализовало из-за пробок
Названы города, которые ВС России могут освободить до конца лета
Стармера освистали в еврейском районе Лондона с криками «позор»
ЕС пригрозил санкциями участникам скандала между Израилем и Украиной
Путин одобрил кандидатов на посты главы и премьера Дагестана
ВНЖ в Турции подорожал для россиян в 15 раз
Путин назвал цель совещания с представителями Дагестана
Лисовец назвал главные модные тренды 2026 года
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

