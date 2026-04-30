Новак объяснил, чем грозит продолжение войны на Ближнем Востоке

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак не исключает дальнейшего роста цен на нефть в случае, если конфликт на Ближнем Востоке примет затяжной характер, передает ТАСС. Он добавил, что на сегодняшний день рынок дестабилизирован.
Если конфликт затянется, конечно, цена может идти вверх, — высказался политик.
Новак также подсчитал, что за время кризиса на Ближнем Востоке мировой рынок недополучил суммарно около 600 млн баррелей нефти. По его информации, в суточном выражении потери достигают около 10-12 млн баррелей нефти.
До этого вице-премьер сообщил, что Минэнерго и ФАС следует завершить работу над соглашениями по поставкам топлива на рынок России в ближайшие дни. По его словам, в этих договоренностях участвуют и нефтяные компании. Уже принимаются определенные решения, направленные на стабилизацию оптовых цен на бирже.
Ранее стало известно, что цена самой распространенной категории бензина Regular в США достигла $4,111 за галлон (3,8 литра), что составляет 81,7 рубля за литр. По данным Американской автомобильной ассоциации, за неделю топливо подорожало на 6,9 цента, за сутки — на 1,2 цента. Дороже всего бензин в Калифорнии — $5,949 за галлон (118,24 рубля за литр).