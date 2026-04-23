23 апреля 2026 в 11:07

Новак сделал заявление по поставкам топлива на российский рынок

Минэнерго и ФАС следует завершить работу над соглашениями по поставкам топлива на рынок России в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в этих договоренностях участвуют и нефтяные компании, передает ТАСС.

Это работа, которую необходимо закончить в течение ближайших дней, — отметил он.

В настоящее время стороны готовят соответствующее соглашение. Новак добавил, что уже принимаются определенные решения, направленные на стабилизацию оптовых цен на бирже.

Ранее вице-премьер заявил, что нефть из Казахстана, которая поставлялась в ФРГ по трубопроводу «Дружба», с 1 мая будет идти на другие направления. Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго и «Транснефть».

До этого Федеральному сетевому агентству Германии сообщили о прекращении с 1 мая поставок нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба». При этом ведомство считает, что ограничения не поставят под угрозу безопасность снабжения страны нефтепродуктами.

Прежде министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по «Дружбе» в мае. Он подтвердил, что республика планирует перераспределить поставки на другие направления.

