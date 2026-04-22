22 апреля 2026 в 14:41

Названа дата приостановки транзита казахстанской нефти через Россию в ФРГ

ФРГ уведомили о приостановке транзита казахстанской нефти через Россию с 1 мая

Федеральному сетевому агентству Германии сообщили о прекращении с 1 мая поставок нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба», заявил в беседе с ТАСС представитель германского регулятора Фите Вульфф. Агентство считает, что ограничения не поставят под угрозу безопасность снабжения страны нефтепродуктами.

Rosneft Deutschland проинформировала Федеральное сетевое агентство как управляющее ею доверенное ведомство о том, что в соответствии с указанием российского Министерства энергетики транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию РФ с 1 мая 2026 года не сможет осуществляться, — рассказал собеседник.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по нефтепроводу «Дружба» в мае. Он отметил, что официальных заявлений с российской стороны пока не поступало. Министр допустил, что решение могли принять из-за недавних ударов по российской инфраструктуре. Казахстан планирует перераспределить поставки на другие направления.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
Каждый второй лифт в России может сломаться в любой момент
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

