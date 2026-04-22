Названа дата приостановки транзита казахстанской нефти через Россию в ФРГ ФРГ уведомили о приостановке транзита казахстанской нефти через Россию с 1 мая

Федеральному сетевому агентству Германии сообщили о прекращении с 1 мая поставок нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба», заявил в беседе с ТАСС представитель германского регулятора Фите Вульфф. Агентство считает, что ограничения не поставят под угрозу безопасность снабжения страны нефтепродуктами.

Rosneft Deutschland проинформировала Федеральное сетевое агентство как управляющее ею доверенное ведомство о том, что в соответствии с указанием российского Министерства энергетики транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию РФ с 1 мая 2026 года не сможет осуществляться, — рассказал собеседник.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по нефтепроводу «Дружба» в мае. Он отметил, что официальных заявлений с российской стороны пока не поступало. Министр допустил, что решение могли принять из-за недавних ударов по российской инфраструктуре. Казахстан планирует перераспределить поставки на другие направления.