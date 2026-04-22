Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 19:59

Новак анонсировал новые «маршруты» казахстанской нефти через «Дружбу»

Александр Новак
Подписывайтесь на нас в MAX

Нефть из Казахстана, которая поставлялась в ФРГ по трубопроводу «Дружба», с 1 мая будет идти на другие направления, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго и «Транснефть».

С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день, — сообщил Новак.

Ранее Федеральному сетевому агентству Германии сообщили о прекращении с 1 мая поставок нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба». При этом агентство считает, что ограничения не поставят под угрозу безопасность снабжения страны нефтепродуктами.

До этого министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по нефтепроводу «Дружба» в мае. Он подтвердил, что Казахстан планирует перераспределить поставки на другие направления.

Власть
Казахстан
Германия
нефтепровод «Дружба»
Александр Новак
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.