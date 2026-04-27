Бензин в США подскочил в цене В США бензин подорожал на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Средняя цена самой распространенной категории бензина Regular в США достигла $4,111 за галлон (3,8 литра), что составляет 81,7 рубля за литр, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации. За неделю топливо подорожало на 6,9 цента, за сутки — на 1,2 цента.

При этом топливо премиальной марки выросло в цене незначительно — на 0,04 цента за сутки, до $4,969 за галлон (98,76 рубля за литр). Неделю назад этот показатель составлял $4,911 за галлон.

Дороже всего бензин в Калифорнии — $5,949 за галлон (118,24 рубля за литр). К штатам Вашингтон и Гавайи, где топливо давно стоит больше $5, присоединились Орегон и Невада. Самый дешевый бензин в Оклахоме — $3,5 за галлон (69,56 рубля за литр).

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что в мае стоит ожидать повышения цен на бензин и дизельное топливо. Он отметил, что стоимость может вырасти на уровень инфляции.