Новак подсчитал убытки от войны США в Иране

За время кризиса на Ближнем Востоке мировой рынок недополучил суммарно около 600 млн баррелей нефти, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. По его информации, которую приводит ИС «Вести», в суточном выражении потери достигают около 10-12 млн баррелей нефти.

Мы видим <...> дисбаланс, поскольку ежедневно, наверное, около 10-12 млн баррелей в сутки не поставляется на рынки. По нашим подсчетам, уже суммарно за период кризиса 600 млн баррелей примерно. Это достаточно большой объем, — отметил Новак.

Ранее Новак сообщил, что Минэнерго и ФАС следует завершить работу над соглашениями по поставкам топлива на рынок России в ближайшие дни. По его словам, в этих договоренностях участвуют и нефтяные компании. Уже принимаются определенные решения, направленные на стабилизацию оптовых цен на бирже.

На прошлой неделе цены на нефть Brent взлетели на 7,1%, превысив $126 (около 9,4 тыс. рублей) за баррель после сообщений о подготовке США новых военных вариантов против Ирана. Ситуация накаляется на фоне возобновления блокады Ормузского пролива, из-за которой морской транзит топлива упал почти до нуля.