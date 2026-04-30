Новак подсчитал убытки от войны США в Иране

Новак: рынок потерял 600 млн баррелей нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке

Александр Новак. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За время кризиса на Ближнем Востоке мировой рынок недополучил суммарно около 600 млн баррелей нефти, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. По его информации, которую приводит ИС «Вести», в суточном выражении потери достигают около 10-12 млн баррелей нефти.

Мы видим <...> дисбаланс, поскольку ежедневно, наверное, около 10-12 млн баррелей в сутки не поставляется на рынки. По нашим подсчетам, уже суммарно за период кризиса 600 млн баррелей примерно. Это достаточно большой объем, — отметил Новак.

Ранее Новак сообщил, что Минэнерго и ФАС следует завершить работу над соглашениями по поставкам топлива на рынок России в ближайшие дни. По его словам, в этих договоренностях участвуют и нефтяные компании. Уже принимаются определенные решения, направленные на стабилизацию оптовых цен на бирже.

На прошлой неделе цены на нефть Brent взлетели на 7,1%, превысив $126 (около 9,4 тыс. рублей) за баррель после сообщений о подготовке США новых военных вариантов против Ирана. Ситуация накаляется на фоне возобновления блокады Ормузского пролива, из-за которой морской транзит топлива упал почти до нуля.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

