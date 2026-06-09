Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 14:01

Новак насчитал сотни оживших заводов в Донбассе и Новороссии

Новак: более 250 предприятий возобновили работу в Донбассе и Новороссии

Александр Новак Александр Новак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 250 заводов и фабрик снова запустили в Донбассе и Новороссии, сообщил вице-премьер Александр Новак на форуме «Единой России». Основное внимание, по его словам, уделяют восстановлению промышленного потенциала новых российских регионов.

Особый акцент на восстановлении промышленного потенциала Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Там возобновлена работа более 250 предприятий, — подчеркнул Новак.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса. Он отметил, что с 1 апреля 2026 года Луганская Народная Республика находится под полным российским контролем, а в Донецкой Народной Республике киевские власти контролируют менее 15% территории.

До этого премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщал, что на развитие инфраструктуры в 24 опорных населенных пункта Донецкой Народной Республики до 2030 года направят более 260 млрд рублей. По его словам, в ДНР опорными считаются все крупные населенные пункты, стоящие во главе районов, а всего в программу включили 1752 мероприятия.

Власть
вице-премьеры
Александр Новак
Донбасс
Новороссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция нагрянула с обысками в «НПО Реактивы ОСЧ»
Житель Кузбасса скрывался от алиментов для дочери с помощью брата-близнеца
Мостовой назвал команду-«сюрприз» на ЧМ-2026
Названо число россиян, которые любят поесть перед сном
Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2026
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
«Оплачиваю»: директор Пугачевой о долгах певицы по коммуналке
На «Госуслугах» ввели «тревожную кнопку» для уведомления о мошенничестве
Евросоюз ужесточит экспорт металлов и технологий в Россию
Аналитик ответил, сколько времени понадобится ЕС на создание боевого облака
Стало известно, почему люди часто болеют после переезда
Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая
В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией
Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества
Госдума установила предельное число банковских карт на человека
Госдума приняла закон о детских SIM-картах
Запад обвинили в поощрении украинских терактов
Врач перечислил заболевания, маскирующиеся под хроническую усталость
Подозрительный предмет взорвался в руках у мальчика в Москве
Юрист ответил, получат ли водители штраф за просроченную аптечку
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.