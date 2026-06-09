Новак насчитал сотни оживших заводов в Донбассе и Новороссии Новак: более 250 предприятий возобновили работу в Донбассе и Новороссии

Более 250 заводов и фабрик снова запустили в Донбассе и Новороссии, сообщил вице-премьер Александр Новак на форуме «Единой России». Основное внимание, по его словам, уделяют восстановлению промышленного потенциала новых российских регионов.

Особый акцент на восстановлении промышленного потенциала Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Там возобновлена работа более 250 предприятий, — подчеркнул Новак.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса. Он отметил, что с 1 апреля 2026 года Луганская Народная Республика находится под полным российским контролем, а в Донецкой Народной Республике киевские власти контролируют менее 15% территории.

До этого премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщал, что на развитие инфраструктуры в 24 опорных населенных пункта Донецкой Народной Республики до 2030 года направят более 260 млрд рублей. По его словам, в ДНР опорными считаются все крупные населенные пункты, стоящие во главе районов, а всего в программу включили 1752 мероприятия.