В Туапсе начали уборку территорий после тушения пожара на НПЗ

В Туапсе специалисты приступили к расчистке территорий, прилегающих к нефтеперерабатывающему заводу, после ликвидации пожара, рассказали ТАСС в местной администрации. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойков добавил, что на улице Кошкина были сняты все ограничения.

К работам привлечены сотрудники МЧС, которые при помощи спецтехники убирают продукты горения, спиливают поврежденные деревья и демонтируют уничтоженные огнем строения. Параллельно на участке задействованы энергетики, восстанавливающие опоры, провода линий электропередачи и систему уличного освещения.

Электроснабжение домов на пострадавшем участке восстановлено. Исключение могут составлять отдельные точки, — уточнил Бойко.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после новой атаки БПЛА. Соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что размер ущерба, причиненного нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, а также сроки восстановления предприятия еще предстоит оценить. По его словам, специалисты приступят к этой работе после завершения мероприятий по тушению пожара.

