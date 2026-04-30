30 апреля 2026 в 16:26

Группу «стальных птиц» ВСУ уничтожили над российским регионом

Богомаз: над Брянской областью ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ

Фото: МО РФ
Над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По словам главы области, все цели были успешно поражены, обошлось без жертв.

Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что атака БПЛА ВСУ была совершена на одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.

Утром 30 апреля Telegram-канал SHOT сообщил о нескольких взрывах, прозвучавших над Пермью. В материале уточнялось, что силы ПВО отражают воздушную атаку на город. По словам очевидцев, в одном из районов города был виден дым, а сирена воздушной опасности сработала три раза.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром
Лисовец поставил точку в вопросе о демонстрации логотипов брендов
Директору рудника избрали меру пресечения после гибели рабочих в Бурятии
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
