Группу «стальных птиц» ВСУ уничтожили над российским регионом Богомаз: над Брянской областью ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ

Над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По словам главы области, все цели были успешно поражены, обошлось без жертв.

Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что атака БПЛА ВСУ была совершена на одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.

Утром 30 апреля Telegram-канал SHOT сообщил о нескольких взрывах, прозвучавших над Пермью. В материале уточнялось, что силы ПВО отражают воздушную атаку на город. По словам очевидцев, в одном из районов города был виден дым, а сирена воздушной опасности сработала три раза.