Жительница Кубани перевела ВСУ 100 тыс. рублей и поплатилась

Жительницу Краснодара приговорили к 13 годам колонии за финансирование ВСУ

Краснодарский краевой суд приговорил местную жительницу к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима за финансовую поддержку украинской армии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Женщина перевела в общей сложности 100 тыс. рублей на реквизиты лица, занимающегося сбором средств для ВСУ.

Суд признал гражданку РФ виновной в совершении государственной измены и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии общего режима. Судом в доход государства конфискованы 100 тыс. рублей, переведенные осужденной для оказания финансовой помощи ВСУ, — указали в ведомстве.

Сотрудники регионального УФСБ выявили транзакции, которые были совершены еще в феврале 2022 года. Подсудимая была признана виновной в государственной измене, что повлекло за собой суровое наказание и изъятие денежных средств.

Ранее в ЦОС ФСБ предупредили, что спецслужбы Украины используют интернет-сервисы объявлений о быстром заработке для вовлечения граждан России в террористическую деятельности. В ведомстве подчеркнули, что вербовка зачастую происходит под прикрытием детективной или коллекторской работы.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
