«Закукливание весны»: заморозки, ливни, циклон — прогноз погоды на май

Последний месяц весны преподнесет москвичам и жителям Центральной России немало сюрпризов. Синоптики утверждают, что в мае россиян ждет череда контрастов — от резкого потепления до волн холода. К чему готовиться, когда наступит устойчивая теплая погода — в материале NEWS.ru.

Ждать ли перепадов погоды в мае

В мае в России температура воздуха будет близка к климатической норме, однако стабильной погоды ждать не стоит, рассказал NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его данным, окончание весны может пройти на фоне температурных качелей, дождей и возвратных похолоданий.

«Такие перепады не очень комфортны, особенно для метеозависимых людей. В частности, на фоне погодных контрастов может скакать артериальное давление. В мае мы будем часто наблюдать ситуацию, когда после потепления начнут резко возвращаться холода», — сказал Семенов.

Он также отметил, что погода вряд ли оправдает ожидания тех, кто настроился на еще один месяц лета. «Такого не случится, к сожалению. Окончание весны будет достаточно противоречивым. Куртки, пусть и легкие, мы будем носить еще довольно долго. До летнего гардероба пока далеко», — подчеркнул он.

Между тем метеоролог Евгений Тишковец заявил, что не стоит удивляться возможным холодам в начале мая.

«Апрельские возвраты холода — это высокоэнергетический шторм, который более разрушительный, чем зимний буран! В народе это явление называют „закукливание“ весны — природа уже запустила биологические процессы, а зима наносит ответный удар», — объяснил Тишковец в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее заявила, что наиболее удачным днем для пикника в Москве станет 3 мая. Она отметила, что после первых майских праздников наступит потепление. При этом Позднякова подчеркнула, что апрельские заморозки в мае не повторятся. По ее словам, даже по ночам температура воздуха достигнет положительных значений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда ждать прихода тепла в мае

По оценкам метеоролога Александра Сергеева, скорее всего, в первой половине мая будет прохладнее, чем обычно. «С большой долей вероятности, дневные температуры будут колебаться в диапазоне от +8 до +15 градусов. Однако возможны дожди, причем затяжные. Это резко ухудшает комфорт и вносит коррективы в планы тех, кто решил взять отпуск в мае», — сообщил специалист в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, высаживать рассаду в открытый грунт в первой декаде мая нельзя. В частности, ночные заморозки могут убить томаты, перцы, баклажаны и даже кабачки, сказал метеоролог. «Вероятно, придется сохранять рассаду в теплицах или под укрывным материалом как минимум до 15 мая», — подчеркнул Сергеев.

При этом он отметил, что погода кардинально изменится во второй половине месяца. «Согласно имеющимся прогнозам, теплый воздух с юга начнет поступать в центральную часть России после 15 мая. Столбики термометров установятся на отметках +18–23 градуса, местами воздух прогреется до +25 и выше. Однако я бы не стал преждевременно радоваться. В этом году по-настоящему летнее тепло начнет приходить рывками — два-три дня жары будут регулярно сменяться небольшими похолоданиями с ливнями с грозами», — сообщил метеоролог.

Какая погода ожидается на майские праздники

В начале мая температура в Москве окажется ниже климатической нормы, сообщила ранее Позднякова. Причем в этот период осадки не ожидаются, добавила она.

Согласно имеющимся прогнозам, после серьезного похолодания в Москве в конце апреля температура начнет быстро расти с 4–5 мая. По данным специалистов Гидрометцентра и метеосервиса Forеca, воздух прогреется до +22–23 градусов. В течение всей рабочей недели ожидается безоблачная погода, температура составит плюс 11–13 градусов ночью и +16–18 днем.

Накануне Дня Победы прогнозируется приход нового циклона, который может принести первые весенние грозы. Воздух прогреется до +18 градусов, но ожидаются мощные ливни с 15,5 мм осадков за сутки.

Синоптик Александр Шувалов ранее сообщил, что теплая погода окончательно вернется в Москву к 9 и 10 мая. Во вторые выходные месяца температура воздуха может повыситься до +20 градусов.

