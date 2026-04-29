Зиму в Москве внезапно сменит аномальная жара: когда перевалит за +20?

Москву ждет резкая смена погоды, и в майские праздники придет аномальная жара. Какая погода 29 апреля, чего ждать на Первомай?

Какая погода пришла в Москву к 29 апреля, третий день «апрельской зимы»

Последние дни апреля поставили три снежных рекорда подряд. 29 апреля в столице снежный покров на ВДНХ составил 7 см (минус 3 см со вчерашнего дня) и побил рекорд 90-летней давности. По оценкам синоптиков, таяние в Москве усиливается и в четверг снега на улицах уже не будет.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что циклон, который принес мощные осадки и ураган в Центральную Россию, смещается на северо-восток, на границу Архангельской области и Коми.

«Сегодня на погоду в столице еще повлияет тыловая часть циклона. Ближе к вечеру появятся неустойчивые прояснения, осадки примут локальный и кратковременный характер и все чаще будут переходить в дожди, немного повысится температура. Температура воздуха — плюс 3–5 градусов, по области — плюс 2–7. Атмосферное давление будет расти. В четверг днем местами небольшие дожди, ночью — минус 1–3, днем — плюс 6–8 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве 1 мая, когда вернется тепло

Московский Гидрометцентр прогнозирует, что 1 мая влияние циклона на столицу России будет сохраняться: ночью будет холодно, до минус 2, днем температура не поднимется выше плюс 4–9 градусов, ожидается облачность и небольшой дождь.

Погода начнет меняться только с 2 мая: в Москве выглянет солнце, воздух днем прогреется до плюс 11–16 градусов, ночные заморозки и осадки закончатся.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

После этого температура начнет быстро расти: на пике жары 5 мая специалисты Гидрометцентра и Forеca прогнозируют, что воздух прогреется до плюс 22–23 градусов. Всю короткую рабочую неделю прогнозируется безоблачная погода, температура будет держаться около плюс 11–13 градусов ночью и плюс 16–18 днем.

Накануне Дня Победы ожидается приход нового циклона, который может принести первые весенние грозы. Воздух прогреется до плюс 18 градусов, и при этом ожидаются мощные ливни с 15,5 мм осадков за сутки.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, прогноз погоды на праздники

По прогнозу Леуса, вероятность осадков в Санкт-Петербурге невелика: на город начинает воздействовать «барический гребень», то есть область высокого давления, протянувшая с запада.

«В облаках сохранятся прояснения и обойдется без осадков, а на востоке области еще сохранится влияние тыловой части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России, и там пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха — плюс 6–8 градусов, в Ленобласти — плюс 4–9. Атмосферное давление будет выше нормы. В четверг без осадков, ночью — от -1 до +1, днем — плюс 8–10 градусов», — указал синоптик.

Леус дал предварительный прогноз погоды в Санкт-Петербурге на первую декаду мая.

«Снегопадов и заморозков в Северной столице не ожидается, хотя без осадков не обойдется: с 3 по 9 мая возможны кратковременные дожди. Теперь о температурах: в среднем первая декада прогнозируется на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Ожидаемые с 1 по 3 мая дневные температуры — плюс 14–19 градусов, с 4 по 6 мая — плюс 13–18, с 7 по 11 мая — плюс 10–15», — объявил синоптик.

Читайте также:

Пора собираться на шашлыки? Погода в Москве на майские праздники

ВСУ атакуют Урал: какие города попали под удары БПЛА, разрушения, жертвы

Адский снегопад в Москве: когда закончится, чего ждать на майские праздники