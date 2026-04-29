29 апреля 2026 в 12:26

Адский снегопад в Москве: когда закончится, чего ждать на майские праздники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Московском регионе продолжается сильный апрельский снегопад. По словам синоптиков, в столице и области образовался небывало высокий для этого времени года снежный покров. Когда снегопады прекратятся и погода стабилизируется, какой прогноз сделали метеорологи на майские праздники, что делать водителям, которые «переобули» машины на летнюю резину, — в материале NEWS.ru.

Как Москва справляется со снегопадом

В Москве наблюдаются сложные погодные условия, заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столичные коммунальные службы работают в усиленном режиме на фоне резкого ухудшения погоды.

Из-за непогоды в нескольких округах Московской области возникли кратковременные перебои с электричеством, сообщил ранее губернатор региона Андрей Воробьев. По данным Центра организации дорожного движения, за последние дни в Москве образовались пробки на дорогах, произошли сбои на МЦД-1 и МЦД-3.

Из-за падения деревьев на рельсы было нарушено движение нескольких трамвайных маршрутов, сообщили в столичном департаменте транспорта. В ведомстве добавили, что из-за неблагоприятных погодных условий операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу.

«Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной. Водителей, сменивших зимнюю резину на летнюю, просим воздержаться от поездок», — добавили в дептрансе.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда в Москве закончатся снегопады

29 апреля вызвавший осадки циклон уйдет из Московского региона, однако в атмосфере будет сохраняться неустойчивость, сообщила в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

«29–30 апреля в столице еще будут осадки. Ночью ожидаются мокрый снег и дождь, а днем — кратковременные дожди. Но они не будут такими интенсивными, как раньше. 30 апреля возможны непродолжительные прояснения», — сказала синоптик.

Паршина уточнила, что образовавшиеся сугробы пролежат в столице несколько дней, так как в городе установилась довольно прохладная погода. По ночам столбики термометров опускаются до −2 градусов, а днем показывают +4. Тем не менее, по словам синоптика, в четверг, 30 апреля, снежный покров должен полностью растаять.

Ждать ли снег на майские праздники

На майские праздники существенных осадков в Москве не ожидается, сообщила Паршина. По ее словам, в эти дни прогнозируется небольшое потепление.

«Ночью температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. Днем 1 мая воздух прогреется до +5–10, а 2 мая — до +13 градусов. Будет облачная погода с прояснениями», — сказала Паршина.

Заморозки в начале мая — норма для Центральной России, подчеркнул метеоролог Александр Сергеев. По его словам, понижение температуры до отрицательных значений возможно не только в начале месяца, но и в конце.

Что делать автомобилистам, которые «переобули» машину

Из-за сильных снегопадов автомобилистам, особенно тем, кто «переобул» машину на летнюю резину, стоит пересесть на общественный транспорт, сказала в беседе с NEWS.ru автоэксперт, блогер Елена Лисовская. Если непременно нужно ехать на машине, то в ненастную погоду следует придерживаться простых правил, отметила она.

«Во-первых, не паркуйтесь близко к домам, под деревьями и рекламными щитами. Снег очень тяжелый — может упасть на машину и повредить ее. Во-вторых, не переоценивайте возможности системы стабилизации в вашей машине, сейчас она вряд ли поможет. В такую погоду нужно держать просто огромную дистанцию, чтобы избежать аварии», — заявила Лисовская.

Она добавила, что на больших магистралях снег уже почистили, но все равно дорога мокрая и скользкая. На небольших трассах образовался настоящий каток. Лисовская также отметила, что в снегопад водителям, особенно на летней резине, стоит пропускать на дороге всех, кто пытается куда-то влезть.

«Главное — соблюдайте скоростной режим. Лучше всего в эти дни ползти на очень низкой скорости», — сказала она.

Максим Ширяев
