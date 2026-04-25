25 апреля 2026 в 06:45

Сажаю в мае — цветет до октября, еще и после срезки стоит 2 недели в вазе: не цветок, а сказка

Фото: D-NEWS.ru
Эустома, которую часто называют ирландской или японской розой, с легкостью украсит любую дачу.

Ее главное преимущество — потрясающее и продолжительное цветение: на одном мощном, ветвистом стебле высотой от 30 до 90 см может распуститься до 35 бутонов одновременно, превращая куст в готовый букет.

Цветки эустомы, напоминающие полураскрытые розы, бывают махровыми и простыми, самых разных оттенков — белыми, розовыми, лиловыми, фиолетовыми, желтыми и даже двухцветными с каймой. Цветение начинается в июле и продолжается до самых заморозков в октябре, а в срезанном виде эти цветы стоят в вазе до двух недель. Просто сказка!

Май — оптимальное время для высадки в открытый грунт рассады эустомы. Уход за ней включает регулярные, но умеренные поливы теплой водой, подкормки комплексными удобрениями раз в две недели и удаление увядших соцветий. И хотя эустома в нашем климате выращивается как однолетник, ее можно попробовать сохранить зимой, пересадив в горшок и убрав в прохладное светлое помещение.

Ранее был назван полезный цветок для дачи — блокирует тлю и муравьев, разрыхляет землю.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
