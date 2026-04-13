Блокирует тлю и муравьев, разрыхляет землю: полезный цветок для дачи с яркими соцветиями

Блокирует тлю и муравьев, разрыхляет землю: полезный цветок для дачи с яркими соцветиями

Смолевка — это настоящая находка для дачи, о которой почему-то не кричат с обложек садовых журналов, но она способна работать на три фронта сразу, не требуя к себе пристального внимания.

Главное ее преимущество — уникальная способность выделять клейкое вещество, которое превращает стебли в натуральные липкие ленты. Муравьи и тля, пытаясь пробраться к растениям, мгновенно прилипают к смолевке.

Помимо этого, ее корневая система работает как сидерат: она рыхлит почву и обогащает ее азотом, а некоторые виды выделяют вещества, подавляющие грибковые болезни у соседей по грядке.

Этот многолетник цветет яркими метелками розового, белого или малинового цвета с мая по август, при этом он засухоустойчив, не боится морозов и растет даже на бедных каменистых почвах. Чтобы посадить смолевку, достаточно найти солнечное место, разрыхлить землю песком и посеять семена прямо в грунт весной.

