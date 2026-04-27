До жары как до Луны: +1, снегопады, заморозки, дожди — прогноз погоды на май

По прогнозам синоптиков, погода в мае еще не раз удивит россиян. Последний месяц весны может стать максимально контрастным и богатым на разные сюрпризы. Стоит ли ждать прихода по-настоящему летнего тепла или нужно вновь готовиться к похолоданию — в материале NEWS.ru.
Какая погода ожидается на майские праздники
В средней полосе России в предстоящие майские праздники ожидается умеренно теплая погода, отметил в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его данным, в дневное время воздух начнет прогреваться до +10-15 градусов.
«По предварительным расчетам, ждать жаркой погоды с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая в Москве и области не стоит. В лучшем случае мы увидим +15 градусов. Кроме того, погода может оказаться нестабильной — возможны местами осадки и порывистый ветер», — сообщил специалист.
По оценкам климатолога Михаила Семенова, в целом температурный режим в мае на большей части территории России сохранится в пределах климатической нормы. Однако в отдельных регионах вероятны более высокие значения. «Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, незначительное превышение средних показателей возможно на Дальнем Востоке, в частности в Забайкальском крае, Амурской области и на юге Якутии», — сообщил собеседник NEWS.ru.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Поздняков заявила, что погода в Москве в начале мая будет достаточно прохладной и нестабильной.
«Потепление пока не ожидается. Ночная температура будет положительной, но не высокой, в пределах +1–6 градусов. Дневная — плюс 7–10, не выше», — подчеркнула Позднякова.
Вернутся ли холода в мае
Холодная погода, с большой долей вероятности, вернется в мае, предупредил Сергеев.
«Традиционные майские холода почти наверняка вернутся, особенно в европейской части России. Впрочем, заморозки в этот период можно считать вполне обычным явлением. Очень часто в конце весны температура воздуха падает до 0 градусов и даже ниже», — рассказал специалист.
По прогнозу Сергеева, россиян ждет несколько волн похолодания. «Вероятно, первая придется на первую половину мая. Вторая волна ожидается позднее, при этом окажется менее интенсивной», — отметил собеседник.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщил, что в Москве во второй половине весны возможны кратковременные снегопады, за которыми последует теплая погода. Он связал это явление с так называемыми черемуховыми холодами.
«Похолодания, которые имеют очень интересные и поэтические названия „черемуховые“ и „дубовые“, случаются в первой половине мая. Единственное — снег не ляжет. Этот период, скорее всего, быстро сменится более теплой весенней погодой», — пояснил Шувалов.
Возвратное похолодание можно сравнить с бабьим летом. Только оно сопровождается кратковременным падением температуры, а не повышением, заявил ранее климатолог и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Специалист добавил, что возвратные похолодания объясняются кратковременными вторжениями холодных масс воздуха в тот момент, когда сезон переходит к лету. Климатолог не исключил, что это явление повторится в мае.
Ждать ли прихода лета в мае
Май, скорее всего, не обрадует жителей Москвы и Центральной России жаркой погодой, отметил Семенов.
«Потепление неизбежно, однако лето раньше срока вряд ли придет в столицу. Скорее всего, аномальную жару мы не увидим. Вероятно, будет ровная теплая погода без явных температурных рекордов», — сказал собеседник.
Между тем Сергеев ранее предположил, что в мае в Москву и область придет жаркая погода. «Согласно долгосрочным прогнозам, к которым следует относиться осторожно, в середине последнего месяца весны наступит почти летняя погода. Это не может не радовать. Кроме того, есть все предпосылки к тому, что лето 2026 года окажется на редкость жарким, с ощутимым дефицитом осадков», — подчеркнул собеседник.
