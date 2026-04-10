Жара, бури и торфяные пожары? Какой будет погода летом 2026-го в Москве

Погода в Москве и Центральной России летом 2026 года не будет выходить за пределы климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные вероятностного прогноза Гидрометцентра на вегетационный период. Однако ряд метеорологов спрогнозировал сильную жару. Что ждет жителей столицы и близлежащих регионов — в материале NEWS.ru.

Что говорится о летней погоде в Москве в прогнозе Гидрометцентра

Согласно прогнозу Гидрометцентра на апрель — сентябрь 2026 года, в июне в Москве и центре России среднемесячная температура воздуха будет в пределах нормы. Аномальных отклонений по осадкам в столичном регионе в первый месяц лета также не ожидается.

В июле в Москве прогнозируется погода, близкая к норме. В регионах, расположенных восточнее, возможны положительные аномалии. Так, во Владимирской и Ивановской областях возможна температура воздуха выше нормы. Осадки в Москве и Центральной России в июле будут близки к норме.

В последний месяц лета, согласно вероятностному прогнозу, в столице и близлежащих регионах как температура воздуха, так и количество осадков будет близким к норме.

Придут ли в Московский регион смог и пожары

В конце февраля ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселев заявлял журналистам, что москвичей может ожидать аномально жаркое лето. По его словам, причина этого — холодная зима 2025–2026 года.

«Среднегодовая температура воздуха всегда остается примерно на одном и том же уровне (плюс 15 градусов), и ее колебания не сильно меняются. Если один сезон оказывается гораздо холоднее, чем привыкли люди, то другой может быть аномально теплым, чтобы сохранить среднегодовые показатели», — сказал эксперт.

В мире происходит глобальное потепление, поэтому можно ожидать, что в целом лето станет теплее, чем было в соответствии с климатической нормой 20-го века, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. По его словам, это можно прогнозировать с уверенностью. Однако катастрофически жаркого лета ожидать не стоит, отметил эксперт.

«Будет ли у нас такое жаркое лето, как было в 2010 году? Это маловероятно, потому что у нас были сильные осадки зимой. И много снега выпало, и не очень активная весна. Сейчас апрель, еще не весь снег растаял. То есть можно ожидать, что значительная часть влаги, которая образуется при таянии снега, впиталась в почву, и в почве достаточный запас влаги для того, чтобы не было жары и сухости, торфяных и лесных пожаров, как это было в 2010 году», — пояснил Карнаухов.

Какие опасные явления возможны летом 2026-го в центре России

Глобальное потепление — это не только рост средней температуры, но и увеличение частоты экстремальных явлений, рассказал Алексей Карнаухов. Он пояснил, что по этой причине нельзя исключать в течение лета похолоданий, дождливых периодов, рекордных осадков и ветров.

«Очень многое зависит от того, какие воздушные массы и откуда к нам придут: со стороны Сибири, со Средиземного моря, из Средней Азии, с Ближнего Востока, потому что в эпоху глобального потепления перемещение воздушных масс осуществляется быстрее и на большие расстояния из-за интенсификации атмосферных явлений в целом», — отметил специалист.

В свою очередь климатолог, метеоролог, кандидат географических наук и преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова в беседе с NEWS.ru не исключила этим летом погодных качелей и скачков атмосферного давления.

«Я замечала, что если апрель теплый, то лето не очень хорошее. Вспоминая прошлое лето в Москве, в конце июня — июле холодина была смертная, а потом невозможная жара. Мне сдается, что так примерно все и будет. У нас есть регионы, где мало осадков, это степная зона. Там будут большие аномалии, больше на юге России. В Центральной России будет более спокойно. Но качели будут все равно», — рассказала Пестрякова.

Отвечая на вопрос о возможных опасных явлениях в Центральной России, специалист назвала сильные грозы и шквалистый ветер. Однако она уточнила, что последний не так распространен в средней полосе.

