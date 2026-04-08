Что посадить на грядке в апреле, чтобы собрать богатый урожай

В апреле дачники спешат на участки, чтобы подготовить их к посевному сезону. В этом месяце начинается активная работа с почвой и уборка. Некоторые садоводы даже сеют первые культуры в открытый грунт. Что можно посадить на грядках во второй месяц весны — в материале NEWS.ru.

Какие работы проводят в саду в апреле

В начале апреля можно укрыть пустые грядки пленкой, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, это делается для того, чтобы чуть раньше высадить рассаду и посеять семена.

«Я закрываю пленкой поверх дуг грядки для того, чтобы почва прогревалась», — пояснила Самойлова.

Она подчеркнула, что в апреле велика вероятность заморозков, поэтому сажать рассаду в открытый грунт еще рано. В этом месяце дачники проводят подготовку к сезону: убираются на участке, пропалывают почву, готовят грядки и теплицы, а также обрезают деревья.

«Апрель — месяц обманчивого тепла. Используйте его для других работ в саду. В апреле, как и в мае, их хватает. Не губите свою рассаду ранней высадкой», — подчеркнула садовод.

Как заморозки влияют на рассаду в апреле

Самойлова отметила, что в мае практически каждый год бывают заморозки, поэтому важно сверяться с прогнозом погоды и не доверять краткосрочному апрельскому теплу. Она сказала, что садоводы ежегодно теряют рассаду из-за понижения температуры.

«Особенно страдает рассада садоводов выходного дня, которые высаживают растения и уезжают на неделю. За это время наступают заморозки, и дачники остаются без рассады. Даже будучи укрытой, она может выдержать похолодание лишь до минус 2 градусов. Если будет −3 и −4, это уже серьезно», — отметила садовод.

Самойлова подчеркнула, что в апреле земля в средней полосе России еще ледяная. Чтобы убедиться в этом, садовод посоветовала взять термометр для почвы или воды и измерить температуру почвы на глубине 10 см в холодное время дня — ближе к вечеру или ночи.

«В моей теплице неделю назад было 0 градусов. Исходя из этого решите, стоит ли рано сажать рассаду. Корни растений должны находиться в тепле. Как только они остывают, начинается загнивание — растение погибает. Не стоит забывать и о возвратных заморозках. Поэтому тысячу раз подумайте, не загубите рассаду и не спешите ее высаживать в апреле», — подчеркнула эксперт.

Самойлова выступила категорически против высаживания в апреле рассады огурцов, перца, баклажанов и кабачков. По ее словам, их рано сеять даже дома на рассаду.

Какие семена можно сеять в апреле на грядке и в теплице

По словам Самойловой, в апреле садоводы сажают лук-севок. Если почва прогрелась и на глубине 15 см нет льда, можно сеять укроп и петрушку, отметила эксперт.

Она поделилась лайфхаком для ускорения всходов зелени.

«Держим семена в горячей воде два-три часа для того, чтобы смыть эфирные масла, которые задерживают прорастание. Семена, посеянные без обработки горячей водой, всходят через две-три недели. Замоченные семена всходят через неделю. Будьте внимательны — нужен не кипяток, а горячая вода. Следует ждать около 10 минут после закипания чайника», — сказала Самойлова.

Кроме того, необходимо накрыть посевы пленкой поверх дуг, добавила садовод. По ее словам, это позволит сохранить влагу в случае сухой погоды и убережет семена от небольшого минуса.

По словам садовода, на грядке также можно посеять свеклу и морковь. Самойлова рекомендовала присмотреться к сортам круглой моркови, которая напоминает по форме редис.

«Эта морковь готова к употреблению через полтора — два месяца месяца и очень сильно нравится детям. Ее можно вырастить в два захода. Эта морковь не очень хорошо хранится, но долго и не лежит, так как ее быстро съедают», — подчеркнула специалист.

Самойлова рассказала, что на своем подмосковном участке сеет укроп и петрушку. Для петрушки садовод выбирает место с торцов грядок, чтобы в следующем году было удобно собрать зелень до конца мая.

«В теплице сею редис. Я делаю это в два-три захода весной, чтобы успеть до середины мая, потому что потом он уже пойдет в стрелку. Сею шпинат, салат листовой, а также руколу», — поделилась опытом садовод.

Член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова в беседе с NEWS.ru добавила, что корнеплоды лучше сажать в 20 числах апреля, потому что по прогнозам в Центральной России до этого времени ожидаются мороз и снег, а после — снова тепло.

«В конце апреля, после двадцатого числа, можно потихонечку готовить грядки, чтобы сажать морковку, свеклу и петрушку. Вот эти корнеплоды холодостойкие, двухлетние, могут даже зимовать. Поэтому им ничего страшного не будет, тем более что они всходят не сразу. Когда они взойдут в начале мая, то попадут в теплую погоду», — пояснила Воронова.

Какую рассаду можно высаживать на грядке в апреле

Самойлова рассказала, что в апреле не стоит сажать рассаду в открытый грунт, но есть одно исключение — рассада капусты. Она выдерживает похолодание до минус 2 градусов, отметила садовод. Если грядка укрыта, то растение может выжить при −4, добавила эксперт. Для дополнительного утепления необходимо разложить на грядке пластиковые бутыли с водой, поделилась секретом блогер.

«Я раскладываю их в виде треугольника вокруг каждого растения. Пластиковые бутыли — это природные батареи тепла, в них вода нагревается днем, а к ночи остывает и выделяет тепло в атмосферу. Атмосфера — это наша укрытая грядка. Таким образом температура внутри укрытой грядки повышается на 1–2 градуса, что важно в момент заморозков», — сказала она.

В свою очередь Воронова посоветовала сеять семена капусты в апреле на рассаду в теплице. «К майским праздникам у вас будет замечательная рассада капусты, которую вы потом перенесете на грядку», — пояснила она.

Воронова добавила, что для тех культур, которые сеют в апреле в теплице, не нужно устанавливать обогреватель. По ее словам, он может потребоваться помидорам, которые сажают в мае, потому что в последнем месяце весны бывают заморозки, включая так называемые черемуховые холода.

