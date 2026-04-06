06 апреля 2026 в 15:48

Агроном дал советы, как защитить огород от апрельских заморозков

Агроном Воробьев посоветовал укрыть саженцы специальным нетканым материалом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На период апрельских холодов рекомендуется укрыть саженцы специальным нетканым материалом — аналогом синтетической марли, пропускающей воздух и задерживающей тепло, посоветовал агроном Михаил Воробьев. В беседе с 360.ru он отметил, что теплицы не всегда защищают растительные культуры от заморозков.

Для защиты теплолюбивых культур, таких как баклажаны, перцы, огурцы, помидоры и другие, нужно придумать какую-то систему отопления. Кто-то ставит в теплицы электрические обогреватели, но это дорого получается. Кто-то ставит керосиновые лампы или специальные печки, которые работают на солярке, — подчеркнул Воробьев.

Вместо этого он посоветовал поставить в теплицу бочку с раскаленными углями. Это даст растениям кратковременное дополнительное тепло и поможет им пережить заморозки.

Ранее агроном Елизавета Тихонова заявила, что в апреле можно подготовить рассаду томатов, чтобы к концу мая пересадить ее в грунт. По ее словам, также можно посадить некоторые цветы.

Общество
агрономы
дачники
огород
