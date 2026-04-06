Агроном дал советы, как защитить огород от апрельских заморозков

На период апрельских холодов рекомендуется укрыть саженцы специальным нетканым материалом — аналогом синтетической марли, пропускающей воздух и задерживающей тепло, посоветовал агроном Михаил Воробьев. В беседе с 360.ru он отметил, что теплицы не всегда защищают растительные культуры от заморозков.

Для защиты теплолюбивых культур, таких как баклажаны, перцы, огурцы, помидоры и другие, нужно придумать какую-то систему отопления. Кто-то ставит в теплицы электрические обогреватели, но это дорого получается. Кто-то ставит керосиновые лампы или специальные печки, которые работают на солярке, — подчеркнул Воробьев.

Вместо этого он посоветовал поставить в теплицу бочку с раскаленными углями. Это даст растениям кратковременное дополнительное тепло и поможет им пережить заморозки.

